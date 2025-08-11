Zahraničí

"Poslušné předměty na prodej." Putin nabízí malé Ukrajince na jedno kliknutí

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 13 minutami
Vůdce Vladimir Putin je posedlý porodností, která je v Rusku extrémně nízká. Počet obyvatel se tak pokouší zvýšit i tím, že nechává krást děti z okupovaných ukrajinských území. Nyní už to přestal i skrývat.
Mykola Kuleba z neziskové organizace Save Ukraine popisuje ruské obchodování s ukrajinskými dětmi | Video: X/MykolaKuleba

Ruské úřady v Luhanské oblasti například vytvořily online katalog, který nabízí ukrajinské děti k adopci či pěstounské péči. "Děti jsou roztříděny na základě pohlaví, věku, barvy očí nebo vlasů," uvedl podle serveru Kyiv Independent šéf ukrajinské nevládní organizace Save Ukraine Mykola Kuleba, podle kterého jsou fotografie často doplněny o informace, že jde o poddajné a poslušné děti.

"Způsob, jakým popisují naše děti, je k nerozeznání od katalogu otroků. Toto je obchodování s dětmi v 21. století a svět musí jednat, aby ho okamžitě zastavil," varoval Kuleba. 

Podle něj Rusko systém velmi zjednodušilo. "Ukrajinské dítě lze nyní efektivně objednat online a jediným kliknutím zbavit identity, vydat mu ruský pas a podrobit ho ideologické kontrole," strachuje se šéf neziskové organizace, která se stará o sirotky a děti zachráněné z Rusy okupovaných území.

Tato konkrétní databáze školského odboru v Luhanské oblasti aktuálně nabízí stovky dětí. "Většina dětí v tomto katalogu se narodila v Luhanské oblasti před ruskou okupací a měla ukrajinské občanství. Některé rodiče těchto dětí okupanti zabili, jiné děti zase dostaly ruské doklady totožnosti, aby se legitimizoval jejich únos," uvedl ve svém příspěvku na Instagramu Kuleba. 

Ukrajina od začátku rozsáhlé ruské invaze zatím identifikovala téměř dvacet tisíc dětí, které agresor unesl. Zhruba 1500 z nich se vrátilo na Ukrajinu. Ukrajinci navíc odhadují, že skutečné číslo unesených dětí by mohlo být mnohonásobně vyšší. Ombudsman Dmytro Lubinets uvádí číslo 150 tisíc, prezidentská zmocněnkyně pro práva dětí Daria Herasymčuková pak až 300 tisíc, informuje deník Kyiv Independent.

"Ukrajinské děti se objevují v ruských databázích pro adopce od roku 2014. Od roku 2022 se však tato praxe rozšířila. Zpočátku se ruské úřady snažily zahladit stopy - rušily registry a mazaly reference. To je nyní pryč," poznamenal Kuleba. Platforma podle něho vystavuje děti i možnému sexuálnímu vykořisťování, obchodování s lidmi či obchodování s orgány. 

Mezinárodní společenství už v minulosti odsoudilo únosy ukrajinských dětí jako válečný zločin. Mezinárodní trestní soud vydal na Putina a ruskou komisařku pro práva dětí Marii Lvovovou-Bělovovou v březnu 2023 zatykač s odvoláním na jejich osobní roli v organizování nelegálních převozů dětí.

Další zprávy