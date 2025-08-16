Zahraničí

Skrytý spojenec Ukrajinců na Aljašce - co chtěla po Putinovi první dáma USA?

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 9 minutami
Během jednání na Aljašce Donald Trump předal Vladimíru Putinovi osobní dopis od své manželky Melanie. Ta ruského vládce žádala o osobní intervenci ve věci tisíců ukrajinských dětí z okupovaných oblastí, které byly uneseny do Ruska. Není to poprvé, co se první dáma Spojených států zasadila ve prospěch Ukrajiny.
První dáma USA Melania Trumpová na archivním snímku
První dáma USA Melania Trumpová na archivním snímku | Foto: Reuters

"Je to skutečný akt humanismu," komentoval v sobotu dopis Melanie Trumpové ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Kyjev od začátku války upozorňuje na to, že tisíce ukrajinských dětí jsou pod různými záminkami odvlékány z okupovaných oblastí do Ruska. Ukrajinské orgány identifikovaly už téměř 20 tisíc takových dětí.

Související

"Poslušné předměty na prodej." Putin nabízí malé Ukrajince na jedno kliknutí

Unesené ukrajinské děti nabízené k adopci v online katalogu.
2:15

Rusové se obhajují tím, že děti evakuují z nebezpečných oblastí, posílají je na letní tábory nebo se starají o sirotky (existuje i online katalog ukrajinských dětí určených k adopci, kde jsou děti roztříděny podle vzhledu i povahových vlastností. Starší ukrajinské děti jsou dokonce posílány do táborů s polovojenským výcvikem a následně do ruské armády.

Celý systém deportací je označován za válečný zločin. Jde o nezákonnou deportaci civilních osob a snahu o změny jejich identity. Mezinárodní trestní soud kvůli tomu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ombudsmanku Marii Lvovu-Bělovou.

Související

Ne příměří, ale hned mírová dohoda, překvapil Trump. Jak to hraje do karet Putinovi?

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

Není to ovšem první případ, kdy se slovinská rodačka a manželka Donalda Trumpa postavila za Ukrajinu. Podle amerických médií Melania ovlivňovala rozhodování Donalda Trumpa ohledně Ukrajiny - upozorňovala ho na Putinovy falešné sliby a pokračující útoky na ukrajinská města i přes jednání s Washingtonem.

To přispělo k tomu, že Trump souhlasil s vojenskou pomocí Ukrajině, včetně dodávek protiraketových systémů Patriot. Americký prezident rovněž v několika rozhovorech uznal, že Melania ovlivnila jeho pohled na ruskou agresi i potřebu posílit obranu Ukrajiny kvůli nevybíravým ruským útokům na civilisty.

 
Mohlo by vás zajímat

Synovec, který se vzepřel strýci Hitlerovi: jak se z příbuzného stal nepřítel

Synovec, který se vzepřel strýci Hitlerovi: jak se z příbuzného stal nepřítel

Putin požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině Doněckou oblast, píše Financial Times

Putin požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině Doněckou oblast, píše Financial Times

USA pozastavují po kritice od některých politiků vydávání víz pro Palestince

USA pozastavují po kritice od některých politiků vydávání víz pro Palestince

Rafinerie v plamenech: ukrajinské útoky zasahují klíčový ruský ropný průmysl

Rafinerie v plamenech: ukrajinské útoky zasahují klíčový ruský ropný průmysl
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Summit Trump - Putin 2025 USA Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin Donald Trump Melania Trumpová Rusko Ukrajina zločin válečný zločin děti únos

Právě se děje

před 9 minutami
Skrytý spojenec Ukrajinců na Aljašce - co chtěla po Putinovi první dáma USA?

Skrytý spojenec Ukrajinců na Aljašce - co chtěla po Putinovi první dáma USA?

Během jednání na Aljašce Donald Trump předal Vladimíru Putinovi osobní dopis od své manželky Melanie. Není to poprvé, co se přimluvila za Ukrajinu.
Aktualizováno před 12 minutami
Jablonec - Slavia 0:0. Magnet ligového kola, rozjetý Jablonec hostí úřadující mistry

ŽIVĚ
Jablonec - Slavia 0:0. Magnet ligového kola, rozjetý Jablonec hostí úřadující mistry

Sledujte online přenos z utkání pátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Jabloncem a Slavií Praha.
před 35 minutami
Vydařené české debuty. Vítězství slaví Coufal i Šulc s Karabcem

Vydařené české debuty. Vítězství slaví Coufal i Šulc s Karabcem

Václav Černý přispěl gólem k drtivé výhře Wolfsburgu 9:0 nad Hemelingenem z páté ligy. 
před 46 minutami
Plzeň znovu ztratila, nestačila na Duklu. V lize má pořád jedinou výhru

Plzeň znovu ztratila, nestačila na Duklu. V lize má pořád jedinou výhru

Olomouc zdolala 1:0 Zlín, Boleslav si poradila 3:2 s Hradcem Králové. Slovácko dvěma trefami v úplném závěru otočilo duel s Teplicemi ve výhru 2:1.
před 58 minutami
Nováček anglické ligy ztrapnil West Ham. Souček v základní sestavě chyběl

Nováček anglické ligy ztrapnil West Ham. Souček v základní sestavě chyběl

"Kladiváři" podlehli Sunderlandu 0:3, za poražené debutoval exslávista Malick El Hadji Diouf.
před 1 hodinou
Synovec, který se vzepřel strýci Hitlerovi: jak se z příbuzného stal nepřítel

Synovec, který se vzepřel strýci Hitlerovi: jak se z příbuzného stal nepřítel

Příběh synovce Adolfa Hitlera, který se vzepřel rodinnému jménu, uprchl z nacistického Německa a nakonec bojoval v řadách amerického námořnictva.
Aktualizováno před 1 hodinou
Putin požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině Doněckou oblast, píše Financial Times

ŽIVĚ
Putin požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině Doněckou oblast, píše Financial Times

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy