Skrytý spojenec Ukrajinců na Aljašce - co chtěla po Putinovi první dáma USA?

"Je to skutečný akt humanismu," komentoval v sobotu dopis Melanie Trumpové ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Kyjev od začátku války upozorňuje na to, že tisíce ukrajinských dětí jsou pod různými záminkami odvlékány z okupovaných oblastí do Ruska. Ukrajinské orgány identifikovaly už téměř 20 tisíc takových dětí.
Rusové se obhajují tím, že děti evakuují z nebezpečných oblastí, posílají je na letní tábory nebo se starají o sirotky (existuje i online katalog ukrajinských dětí určených k adopci, kde jsou děti roztříděny podle vzhledu i povahových vlastností. Starší ukrajinské děti jsou dokonce posílány do táborů s polovojenským výcvikem a následně do ruské armády.
Celý systém deportací je označován za válečný zločin. Jde o nezákonnou deportaci civilních osob a snahu o změny jejich identity. Mezinárodní trestní soud kvůli tomu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ombudsmanku Marii Lvovu-Bělovou.
Není to ovšem první případ, kdy se slovinská rodačka a manželka Donalda Trumpa postavila za Ukrajinu. Podle amerických médií Melania ovlivňovala rozhodování Donalda Trumpa ohledně Ukrajiny - upozorňovala ho na Putinovy falešné sliby a pokračující útoky na ukrajinská města i přes jednání s Washingtonem.
To přispělo k tomu, že Trump souhlasil s vojenskou pomocí Ukrajině, včetně dodávek protiraketových systémů Patriot. Americký prezident rovněž v několika rozhovorech uznal, že Melania ovlivnila jeho pohled na ruskou agresi i potřebu posílit obranu Ukrajiny kvůli nevybíravým ruským útokům na civilisty.