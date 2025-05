Život v okupovaném Mariupolu. Podle ruských influencerů ráj, jen není kde bydlet

Tři roky po bombardování Mariupolu, který se stal symbolem ukrajinského utrpení, tam úřady zabavují tisíce domů a staví nové. Město mělo být podle ruské propagandy zcela opravené už letos, ovšem podle nezávislého serveru Bumaga se tak při současném tempu výstavby stane nejdřív v roce 2043. Obraz zdevastovaného města se snaží vylepšovat i influenceři v ruském žoldu.

"Všichni chodili do práce, nepanovalo žádné nadšení ani panika - ale toho 24. února 2022 se všechno změnilo. Do té doby byly výbuchy někde daleko a my jsme si mysleli, že to bude jen na pár dní - jako v roce 2014," citovalo před pár dny ukrajinské Radio Svoboda jednu z obyvatelek Mariupolu, která - pod podmínkou anonymity - vzpomínala na začátek ruského obléhání.

Ruská armáda se rychle přiblížila a přístavní město na břehu Azovského moře pak 86 dní brutálně obléhala. Nakonec nad městem převzala kontrolu. Organizace Human Rights Watch pak uvedla, že bombardování zabilo více než 8000 lidí s tím, že údaj je nejspíš výrazně podhodnocený. Podle odhadů OSN bylo v Mariupolu během ruských útoků poškozeno nebo zničeno na 90 procent obytných budov a z předválečných 430 tisíc obyvatel bylo nuceno uprchnout přibližně 350 tisíc lidí.

Symbolem katastrofy se pak stalo městské divadlo. Když na něj 16. března 2022 Rusové shodili silnou bombu, uvnitř se podle odhadů nacházelo asi 1300 lidí. Na dlažbě náměstí před divadlem byl přitom obří nápis "Děti", který upozorňoval případné útočníky, že budova slouží jako civilní kryt. Podle pátrání agentury AP si ruský nálet vyžádal nejméně 600 obětí. Ty se Rusové snažili zakrýt i tím, že jejich těla zalili betonem a zápach rozkladu se snažili zakrýt bělidlem.

Obnova města na ruský způsob

Teď se město pomalu probouzí, jenže to má háček. Ruské úřady sice slíbily obnovu Mariupolu do tří let, ale podle serveru Bumaga se tak při současném tempu výstavby stane až v roce 2043. Obyvatelům nyní úřady nabízejí byty bez majitelů - jedná se o nemovitosti, jejichž majitelé je nezapsali do ruského katastru nemovitostí Rosreestr.

Investigativní tým britské stanice BBC analyzoval dokumenty a zjistil, že Rusové určili k zabavení nejméně 5700 domů, z nichž mnohé patří lidem, kteří museli z města uprchnout. Aby si Ukrajinci zachránili své domovy, museli by čelit nebezpečnému návratu do Mariupolu přes Rusko, bezpečnostním kontrolám, složitému byrokratickému procesu a ohromnému tlaku na přijetí ruského občanství.

Zprávy o tom, že Rusko zabavuje majetek na okupované Ukrajině, se objevují již nějakou dobu. Nový zákon však tento proces urychlil - a ukrajinským majitelům ztížil uplatňování jejich práv. "Dům, ve kterém jsem bydlel, stál na bulváru Bohdana Chmelnického - v centru města, nedaleko moře, parku, nemocnice, školy a univerzity. Už byl zbourán a na jeho místě byl postaven obytný komplex," svěřil se ruskému nezávislému serveru Bumaga další obyvatel Mariupolu, který si nepřál být jmenován.

Ráj prokremelských influencerů

Aby Kreml negativní nálady změnil a vykreslil město, které jeho armáda zničila, jako ráj, využívá svůj starý známý trik - propagandu. Americká stanice CNN popsala, že obyvatelé okupovaného města jsou vybízeni k tomu, aby se naučili pracovat se sociálními sítěmi. Navštěvují proto kurzy pro blogery, které jsou navázané přímo na proruský aparát.

Na sociálních sítích pak popisují, jak se ve městě postupně staví nové byty a probíhá velkolepá renovace. Ovšem už nezmiňují, z jakého důvodu přestavba probíhá, počty obětí ruského ostřelování nebo nechvalně známé bombardování mariupolského divadla.

Ruskem podporovaní okupační představitelé podle CNN aktivně povzbuzují tvůrce, aby publikovali příspěvky o obnově "osvobozených" území. Například vůdce neuznané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin v lednovém prohlášení na Telegramu uvedl, že se na influencery spoléhá v tom, že budou šířit informaci, že východní Donbas se obnovuje.

CNN analyzovala více než tucet profilů influencerů působících na Ruskem okupovaných územích. Někteří z nich jsou otevřeně proruští a viní Ukrajinu z toho, že region poškodila ona, jiné se zdají být apolitické. Na sociální síti TikTok měly zkoumané účty poměrně nízký počet sledujících - mezi třemi a 36 tisíci - i tak se ale jejich dosah může pohybovat až ve stovkách tisíc lidí.

Den vítězství už i na okupovaných územích

Nejnověji se teď influenceři činili 9. května, kdy se v celém Rusku - i na anektovaných územích v Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti - slavil Den vítězství při 80. výročí konce druhé světové války v Evropě. Na TikToku, Twitteru nebo i na YouTube se tak objevilo hned několik videí přímo z Mariupolu.

"Moje rodné, moje milované město," pěje chlapík ve vojenském oblečení se svatojiřskou stuhou na prsou na jednom z náměstí ve videu, které natočila Anastasija Koževnikovová. Ta podle svých slov žije ve městě od narození - a po bojích v roce 2022 se prý rozhodla "natáčet krásy města", jak sama uvedla.

Představení přihlíželo minimálně několik desítek lidí s ruskými a sovětskými vlajkami. Zúčastnili se ho i videoblogeři Lilja a Dima. "Je tady plno lidí s ruskými a sovětskými vlajkami, je tady nádherná sváteční atmosféra, slavíme Den vítězství," nadšeně popisují situaci na YouTube. V pozadí je vidět i zmíněné městské divadlo, které je nyní v rekonstrukci.

Mariupol se jako strategicky důležité město ocitl hned po začátku ruské invaze v únoru 2022 v obklíčení. Rusové obránce města postupně vytlačovali, až je donutili se stáhnout do oceláren Azovstal. V druhé polovině května 2022 pak dobyli i je, Rusové v ocelárnách zajali minimálně několik stovek zkušených ukrajinských vojáků z praporu Azov.