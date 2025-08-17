Zahraničí

Nejlepší vyjednavač Trump rozvinul červený koberec pro zabijáka. Zaskočil i Fox News

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Skoro žádný evropský novinář se na noční tiskovou konferenci po jednání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem nedostal. Vlastně o nic nepřišli, protože nemohli pokládat otázky. Tak popisuje jednání o konci války na Ukrajině reportér Eduard Freisler, který je přímo na Aljašce a jako zvláštní zpravodaj serveru Seznam Zprávy pozoroval dění okolo summitu Trump-Putin.
Donald Trump přivítal Vladimira Putina po jeho příletu do Anchorage se vší pompou, nechyběl ani červený koberec; 15. srpna 2025.
Donald Trump přivítal Vladimira Putina po jeho příletu do Anchorage se vší pompou, nechyběl ani červený koberec; 15. srpna 2025. | Foto: Reuters

Jak to během summitu vypadalo přímo na místě v Anchorage?

Základna, kde jednání proběhlo, čítá asi 800 budov a desítky kilometrů silnic. Trump se svým Air Force One přiletěl přímo z Washingtonu, D.C. a to samé udělal Putin, když přiletěl z Moskvy (s mezipřistáním v Magadanu - pozn. red.).

Ani jeden tak neprojel městem, nebyly tu žádné kolony aut, lidé ve městě je neviděli. Takže kromě demonstrací tu byl celkem klid. Ale že by tady byla nějaká velká bezpečnostní opatření nebo snad dokonce nějaká výzdoba, že se sejde Trump s Putinem, tak to vůbec.

Zmínil jste demonstrace, jak to vypadalo na nich?

Já jsem byl na obou. Tady se toho běžně moc neděje, město Anchorage má kolem 300 tisíc obyvatel a prakticky tady ani nedochází k zácpám na silnicích v ranní špičce… I když je to největší město Aljašky, tak je to pořád spíš takové provinční město.

Přišlo mi zajímavé, že na tom vidíte, jak je ta Amerika rozdělená. Během toho prvního protestu měli demonstranti ukrajinské vlajky a Putina označovali za válečného zločince. A Trumpa vlastně také - nemusím připomínat, že byl odsouzený -, připomínali tam všechny jeho možné kauzy včetně Epsteina, jak deportuje lidi, jak podle nich ničí ekonomiku svými cly…

Ovšem na té druhé demonstraci - Trumpových stoupenců - jsem žádnou ukrajinskou vlajku neviděl, jenom americké nebo vlajky Trumpa. Také Putina tam nikdo neoznačoval za válečného zločince. A dokonce tam padaly věci, jako že by Ukrajina měla dát Putinovi část svého území, aby tu válku ukončila, což bylo svým způsobem šokující.

Trumpa tam vzývali jako největšího vyjednavače, který už ukončil sedm válek a teď ukončí i tuto. Trumpovci mají takové velké a neotřesitelné přesvědčení, že on ten konflikt ukončí a tohle je ten první krok…

Zatímco proukrajinský či protiputinovský dav tvrdí, že se nic nestane. Že vlastně Putin znovu Trumpa svým způsobem dostal, že se mu podařilo dostat ho tak trošku na druhou stranu, zatímco Zelenskyj zůstal prostě na druhé koleji. To bylo zajímavé…

Zmiňoval jste, že řada novinářů se nemohla dostat na tiskovou konferenci po jednání obou lídrů. Jak to?

Samozřejmě jsme si všichni u Bílého domu zažádali o akreditace. Ale pak se v pátek ukázalo, že kvůli malému prostoru nám ji neudělí, a vypadá to, že většina evropských novinářů se tam nedostala. Takže tam byli jenom američtí novináři, kteří přiletěli s Trumpem v Air Force One, a pak samozřejmě spousta Rusů.

Původní americký plán byl, že vypraví charterový let z Washingtonu přímo do Anchorage s tím, že kdo se zapíše do letadla, má garantované místo i na tiskovce. Ale nakonec to museli zrušit kvůli malému zájmu, protože letenka stála osm tisíc dolarů (v přepočtu necelých 170 tisíc korun). A nakonec stejně žádná tiskovka neproběhla, nikdo nedostal příležitost se na něco zeptat…

Jak vlastně jednání a všechno okolo popisují americká média?

Ta liberální to považují spíš za Trumpovu prohru, že vlastně Putin získal to, co chtěl. To znamená, že Trump teď nestraší těmi tvrdými sankcemi, i když teď tvrdí, že se rozhodne až za dva či tři týdny. Donald Trump je pověstný tím, že vždycky řekne, že to bude za dva týdny, ale pak to tak není. Je to takové jeho pružné ultimátum.

Nejdřív o Putinovi mluvil docela ostře a vypadalo to, že mu došla trpělivost. Ale najednou skoro přijímá pozvání do Moskvy na druhé kolo jednání s tím, že to bylo skvělé setkání a jak je Putin vlastně úžasný. Vypadá to, že ho Putin dokázal zklidnit a dostat ho tam, kam chtěl.

Pak tu jsou samozřejmě americká média na té druhé straně. Včera jsem se díval na Fox News, ale tam jej překvapivě také kritizovali s tím, že výsledek jednání je vágní, že jsme se vlastně nic moc nedozvěděli.

Nevíme, co si vlastně řekli, zda se vůbec mluvilo o příměří, až teď vyplouvají informace, že Putin chce celý Donbas. A i Fox News, což je taková protrumpovská televize, se zajídá představa, že by snad Trump na druhé kolo rozhovorů letěl do Moskvy.

A zároveň Fox News přišlo zvláštní, že ani oni nedostali možnost položit otázku přímo Putinovi. Nejspíš to považují za určité zklamání, někteří jejich analytici dokonce tvrdili, že Putin znovu rozehrál svoji hru a znovu Trumpa obalamutil.

Foto: Reuters

Hodně se pak komentoval červený koberec. Trumpovci k tomu říkali, že to byl dobrý tah, protože se Putin cítil respektovaný jako doma a možná se tak uvolnil, což je prý nejlepší startovní pozice pro jakékoliv vyjednávání. Ovšem kritikům to samozřejmě vadilo: jak je to možné, v jakém světě to žijeme, když rolujeme červený koberec pro zabijáka…

Video: Reuters
 
