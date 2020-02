Když Babiš řekl, že vašemu regionu nerozumím, musel jsem se smát, říká Timmermans

Kateřina Šafaříková

Nebýt odporu středoevropských lídrů proti jeho kandidatuře, byl by Frans Timmermans nyní možná předsedou Evropské komise. Jenže "útok" proti němu, jak to on sám nazývá, přišel. A to i ze strany českého premiéra Andreje Babiše. "Babišovu kritiku jsem ale nepochopil," říká místopředseda komise v rozhovoru, který vyjde v pondělním Respektu. Jeho tématem je také ambiciózní „zelený plán“ EU.

Když lídři visegrádských zemí zablokovali loni v létě vaši kandidaturu na post předsedy Evropské komise, vysvětlovali to tím, že postkomunistickému regionu nerozumíte. Jak jste rozuměl této výtce? Považoval jsem to za český smysl pro humor, za typicky českou ironii. Ironii? V devadesátých letech jsem několik let pracoval s Maxem van der Stoelem, když byl vysokým komisařem OBSE pro národnostní menšiny. Tehdy jsme byli pořád na cestách, jezdili jsme do Maďarska, na Slovensko, do Rumunska, Chorvatska, Srbska. Dostal jsem se hluboko do tamních společností, abych pochopil situaci etnických Maďarů na Slovensku nebo rusky mluvící komunity v Pobaltí. Když proto Andrej Babiš prohlásil, že vašemu regionu nerozumím, musel jsem se smát, protože příliš mnoho jiných Západoevropanů s takovou zkušeností ze střední Evropy váš premiér nenajde. On to jako ironii samozřejmě nemyslel, ale já to tak vnímal. Titulní strana pondělního vydání časopisu Respekt | Foto: Economia Vzpomněl jsem si při tom na Václava Havla, který van der Stoelovi jednou řekl (Max van der Stoel ještě v roli ministra zahraničí jako první ze západoevropských politiků navázal za komunismu kontakt s představiteli československého disentu - pozn. red.): "Maxi, český humor a ironie jsou způsob, jak si udržet intelektuální nezávislost na těch, kdo nám momentálně vládnou." Měli středoevropští lídři důvod zablokovat vaši kandidaturu do čela komise? Útok proti mně vedli Viktor Orbán s Jarosławem Kaczyńským a dával perfektní smysl. Obě země mají potíže s dodržováním právního státu, já jsem byl v minulé komisi za tuto oblast zodpovědný, tak si ze mě udělali osobního nepřítele. Babišovu kritiku jsem ale nepochopil. Loni krátce předtím jsme spolu mluvili, seděl tady na té židli, jako sedíte vy, měli jsme dobrou hodinovou rozmluvu - a o pár týdnů později na mě zaútočil, že jsem pro něj nepřijatelný. Říkal jsem si, páni, co jsem tomu člověku udělal?! A udělal jste mu něco? Jste si vědom nějakého kroku, kterým jste Andreje Babiše mohl vyprovokovat? Nejsem si vědom ničeho konkrétního. Vždyť já jsem ani neřešil Babišův možný konflikt zájmů, kterým se zabývá Evropská komise. Říkal jsem si, že Andrej Babiš chtěl asi vyjít vstříc svému kamarádu Viktorovi, kterého obdivuje. Nic jiného mě nenapadlo. Přiznávám ale, že na rozdíl od motivů Orbána a Kaczyńského do Babiše nevidím. Související "Absolutně nepřijatelný." Babiš dál odmítá Timmermanse za šéfa Evropské komise Jste první místopředseda Evropské komise zodpovědný za celý klimatický green deal, zelenou dohodu, potřebujete důvěru jednotlivých národních vlád. Jaké máte vztahy s visegrádskými lídry teď? Pracovní vztahy máme dobré. Jen si myslím, že se přepočítali. Komisařka Věra Jourová drží v otázce právního státu naprosto stejnou linii, jako jsem zastával já. Takže pokud Orbán, Kaczyński či Babiš doufali, že budou mít klid, když vykopnou Timmermanse, musí být zklamáni. Celá rozhovor si přečtěte v pondělním vydání týdeníku Respekt.