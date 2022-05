V létě se situace zlomí. Generál Hodges vysvětluje, proč zatím Rusko postupuje

Ruské armádě se v posledních dnech na Donbase daří postupovat. Dobyla východoukrajinské město Lyman, přiblížila se k Severodoněcku a Lysyčansku. Ukrajinci se stáhli z některých obranných postavení. Bývalý vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že zůstává optimistický a věří, že ukrajinská armáda je schopná Rusy vytlačit.

"V příštích dvou měsících bude Ukrajina ve výhodě. Zbraně, které jí dodává Západ, se teprve začínají projevovat na bojišti. Musíme ale v dodávkách pokračovat, nesmíme ztratit zájem Ukrajinu podporovat," zdůrazňuje Hodges. Rozhovor s americkým generálem, který poskytl Aktuálně.cz během svého pobytu v Praze, má dvě části. Nyní vám nabízíme tu první.

Nedávno jste řekl, že ruská armáda v létě dosáhne kulminačního bodu, tedy nebude kvůli vysokým ztrátám, nedostatku munice nebo únavě z bojů schopna naplnit cíle své mise. Proč si to myslíte?

Domnívám se, že se tak stane někdy v polovině nebo na konci srpna, a to hlavně kvůli logistice. Rusové nemají nekonečné zásoby munice, jejich zásobovací systém je zkorumpovaný a pro moderní vedení boje neadekvátní. Mají také vážné problémy s vojáky ve službě, už dříve například rekrutovali syrské dobrovolníky. Tento týden prezident Vladimir Putin řekl, že zvyšuje věkový limit v armádě, takže se i starší lidé budou vracet do služby.

Vojáci nemají velkou vůli bojovat. Ukrajinci brání svůj domov, zatímco Rusové posílají do boje muže ze všech koutů země. Kvůli západním sankcím navíc ruská armáda nemůže vyrábět nové moderní přesné zbraně.

Mohla by ruské armádě nějak pomoci masová mobilizace?

Příští rok možná ano, pokud Kreml řekne veřejnosti pravdu, tedy že se nejedná o žádnou "speciální vojenskou operaci", ale o válku, pro kterou potřebuje dostatek mužů ve zbrani. To by ale způsobilo v Rusku zásadní problémy.

Před měsícem jsem byl ve Finsku, kde mají nejlepší mobilizační programy na světě, a zeptal jsem se bývalého šéfa jejich armády, proč Rusové ještě neprovedli mobilizaci. Řekl mi, že jejich systém je tak zkorumpovaný, že by to armádu ponížilo. Lidé by nenastoupili do služby nebo by neměli dost zbraní a techniky. Proto Rusko hledá jiné způsoby, jak nahradit ztráty.

Kdo je Ben Hodges? Foto: Jakub Plíhal Tříhvězdičkový generál americké armády ve výslužbě byl od listopadu 2014 do prosince 2017 vrchním velitelem amerických pozemních sil v Evropě. V letech 2012 až 2014 působil jako velitel na Velitelství operací pozemních sil NATO. Je veteránem válek v Iráku a Afghánistánu. V rámci operace Irácká svoboda na začátku tisíciletí velel 101. výsadkové divizi. Později stál v čele Regionálního velitelství - jih v Kandaháru v Afghánistánu. V současnosti působí v prestižním washingtonském think-tanku CEPA.

Mohou Rusové nějak zabránit tomu, aby se dostali do vámi zmiňovaného kulminačního bodu?

Mohou najít cesty, jak zajistit dostatek munice a nahradit přesné moderní zbraně, které potřebují. Jejich zbrojní průmysl ale není připravený. Rozhodně to nezvládnou za dva měsíce, na to jsou jejich problémy příliš hluboké. I kdyby Rusové mobilizovali, nemůžete přece vzít někoho na ulici a vrhnout ho do boje. Vycvičit vojáky a zformovat nové jednotky nějaký čas zabere.

Moje teorie o srpnové kulminaci ruské armády má ale jednu skulinu: z logických důvodů nevím přesně, kolik jim zbývá munice. Můj profesionální odhad vychází z toho, s čím šli na začátku do boje, a z faktu, že Rusové jsou známí tím, že neskladují munici a techniku tak, jak se má.

Stěžejní je, aby byl Západ dál jednotný. Sankce musí dál platit a Rusové nesmějí ani pomyslet na to, že by snad existovala možnost, že se třeba Německo, Itálie nebo Francie odštěpí.

V posledních dnech Rusové tvrdě útočí u Severodoněcku a daří se jim obránce na několika místech nutit k ústupu. Domníváte se, že mohou nakonec dobýt větší klíčová města na Donbasu, jako je Slovjansk nebo Kramatorsk?

To je rozhodně možné. Nacházíme se v nebezpečném čase. Vybavení a munice, které Západ Ukrajině slíbil a snaží se je doručit, se na bojiště dostávají teprve teď. Rusové mají problémy, ale stále disponují dostatkem dělostřelectva, kterým na Donbase buší do ukrajinských pozic. Ukrajinci naopak pořád dost dělostřelectva a munice, kterými by ruské útoky zastavili, nemají. Myslím, že v následujících několika týdnech budeme svědky toho, čemu říkáme lokální taktické úspěchy. Rusové budou postupovat dál do chvíle, kdy se Ukrajincům v dostatečném množství dostane vybavení, které poskytuje Česko, USA nebo třeba Velká Británie.

Nedávno deník The New York Times otiskl na titulní straně příběh a fotku velmi dobrých houfnic ráže 150 milimetrů, které na Ukrajinu právě posíláme. Ano, tahle zbraň může změnit situaci na bojišti, ale vždyť mluvíme o šesti až deseti kusech. Rusové stále mají početní výhodu a potrvá ještě několik týdnů, než všechno armádní vybavení ze Západu dorazí na bojiště.

#Russian forces have made steady, incremental gains in heavy fighting in eastern #Ukraine in the past several days, though Ukrainian defenses remain effective overall.



Read the full report: https://t.co/S9Iex3sA8R pic.twitter.com/C2zWTCkKWT — ISW (@TheStudyofWar) May 26, 2022

Takže se domníváte, že dodávky ze Západu stále nejsou dostatečné?

Ovšemže nejsou. Na to, aby ukrajinská armáda byla schopná zastavit ruské rakety a dělostřelectvo, toho potřebuje mnohem víc, než momentálně má. Pro mě je jedním z nejvýznamnějších postřehů, kolik munice se v konfliktu na Ukrajině spotřebovává. Neznám přesná čísla, ale myslím, že dělostřeleckých nábojů vypálených za tři měsíce invaze bylo víc, než kolik jsme jako americká armáda spotřebovali za dvacet let války v Afghánistánu. To je až neuvěřitelné.

Ukrajina se také potýká s distribuční sítí uvnitř vlastní země. Mám tím na mysli, jak dostávat zbraňové dodávky z Polska na stovky kilometrů vzdálené frontové linie. Neexistuje žádný Amazon nebo DHL, které by to tam dopravily. Munice a armádní technika je těžký a objemný náklad a Rusové se tento proces snaží narušit.

Překvapilo vás, že se Rusové nesnažili agresivněji přerušit dodávky zbraní, které na bojiště proudí po silnicích a železnici z Polska přes západní Ukrajinu?

Překvapilo. Rusové neudělali naprosto základní věci k přerušení logistiky nepřítele. To přece má být hlavní cíl, ne nějaké bombardování bytových domů. Domnívám se, že je to proto, že nemají schopnost provést přesné údery. Jejich letectvo - byť má velkou početní výhodu - nelétá do ukrajinského vzdušného prostoru a snaží se vyhýbat protivzdušné obraně. Za normálních okolností by přitom ruské stíhačky zasahovaly vlaky a stanice. Myslím, že toho Rusové prostě nejsou schopni. Přecenil jsem je.

Bude mít Ukrajina dost síly na to, aby vytlačila Rusy i z velkých měst na okupovaném jihu, jako jsou Cherson nebo Mariupol?

Bude, pokud splníme, co jsme slíbili Ukrajině dodat. Jestli se nemýlím s předpovědí, že Rusové budou kulminovat v srpnu, a jestliže dodávky zbraní, které už Ukrajiny dostala, se teprve začínají projevovat, tak si myslím, že situace se bude pro Ukrajinu vyvíjet příznivě, a jsem optimistický.

Ano, v tuto chvíli na některých místech Donbasu Ukrajinci ztrácejí pozice. V příštích dvou měsících ale bude ve výhodnějším postavení Ukrajina, pokud - a to znovu podotýkám - jí Západ dodá to, co slibuje. Pokud neztratí zájem Ukrajinu podporovat.

Video: Zvítězíme, říká ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis