Rok ve znamení #MeToo: Kam až zašla kampaň, která změnila Ameriku?

Od pomyslného vrcholu kampaně #MeToo uběhl rok. Loni v říjnu otřásla americkým showbyznysem aféra filmového producenta Harveyho Weinsteina, který měl za svou kariéru sexuálně zneužít, vydírat, napadnout nebo znásilnit desítky žen. Z #MeToo se od té doby stalo celosvětové hnutí.

Během jediného roku bylo ze sexuálního obtěžování obviněno přes 250 veřejně známých osobností. Nařčení ze zneužití mocenského postavení a sexuálních zločinů se týká umělců, celebrit, vysoce postavených obchodníků i politiků. Hlasy obětí mají sílu. Ničí pověst i kariéry úspěšných a vlivných mužů.

Uprostřed smršti #MeToo se rozhořela debata o tom, zda mají mít oběti většinou těžko dokazatelných činů, které jsou někdy staré i desítky let, takovou moc. Do jaké míry se mají brát vážně obvinění bez důkazů? Má jeden třicet let starý večírek s tragickým koncem mít vliv na to, kdo bude soudcem Nejvyššího soudu Spojených států?

Taky se díky #MeToo proměňuje pohled na postavení mužů a žen ve společnosti. Během uplynulého roku se ukázalo, že mít nálepku sexuálního predátora, který zneužívá svého postavení k obtěžování žen, je už něco, co by mohlo stát v cestě dosažení vysoké politické funkce.

Harvey Weinstein Loni 14. října vyšel v americkém deníku The New York Times článek, ve kterém reportéři odhalili svědectví amerických hereček o sexuálním obtěžování a útocích hollywoodského magnáta Harveyho Weinsteina. Brzy následoval článek časopisu The New Yorker. Ukázalo se, že vlivný producent zneužíval svého postavení, obtěžoval mladé herečky pod výhrůžkami zničené kariéry, sexuálně útočil na ženy ve svém okolí a byl obviněn z několika znásilnění. Během jediného měsíce se ozvalo přes 80 obětí muže, který stojí za úspěšnými filmy, jako je Pulp Fiction nebo Zamilovaný Shakespeare. “To byla tehdy taková kultura. Dospíval jsem v 60. a 70. letech, kdy byla pravidla chování jiná,” zareagoval Harvey Weinstein. Použil argument, který rezonoval ve společnosti ještě dlouho. Byla jiná doba, mravy byly uvolněnější, ženy méně upjaté a už vlastně ani neexistují žádné důkazy. To byly obvyklé reakce dalších vlivných mužů, na něž vzápětí začaly padat podobná obvinění. Harvey Weinstein, kterého obrovská aféra stála kariéru, se omluvil všem ženám, ke kterým se choval neohleduplně. Nařčení ze znásilnění odmítl, ale stáhl se z veřejného života. Nyní se soudí se třemi ženami, které ho obvinily ze závažných sexuálních zločinů, za které by mohl skončit ve vězení do konce života. Newyorský soud minulý týden zrušil jeden z šesti bodů obžaloby, ale nehledě na konečný rozsudek Weinsteinova kariéra nadobro skončila. #MeToo na internetu Případ Harveyho Weinsteina znovu oživil kampaň #MeToo, která vznikla už před dvaceti lety v newyorském Brooklynu. Založila ji původem sociální pracovnice Tarana Burkeová, která tak chtěla pomoci obětem sexuálního násilí, jež se bály o svých zkušenostech mluvit. Zástupy žen se pomocí hashtagu #MeToo začaly loni v říjnu znovu svěřovat s případy znásilnění a zneužívání, které se jim staly v minulosti, ale ony dosud neměly dost odvahy se ozvat. Za oživením #MeToo stojí americká herečka Alyssa Milano. Na Twitteru vyzvala ženy, které mají zkušenost se sexuálním násilím, aby se pomocí hashtagu svěřily. Ukázalo se, že sexuálním útokům čelí ženy v mnohem větší míře, než se předpokládalo.

Tváře a události spojené s kampaní