Riziko lavin v Rakousku klesá, sníh ale zasypal několik silnic

Riziko lavin v Rakousku se v úterý mírně snížilo, nadále ale zůstává vysoké. Podle agentury APA už v žádné ze spolkových zemích neplatí nejvyšší, tedy pátý stupeň lavinového nebezpečí. Několik lavin spadlo v noci na silnice a domy, nikdo ale zranění neutrpěl. Také v Bavorsku, které stejně jako Rakousko v uplynulých dnech trápilo silné sněžení, se situace mírně uklidnila.

"Situace zůstává vážná," uvedla v úterý lavinová služba spolkové země Salcbursko. Kromě ní platí druhý nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí i v částech rakouských spolkových zemí Vorarlbersko, Horní Rakousy, Štýrsko a Tyrolsko.

"Pro zimní sporty mimo zajištěné sjezdovky jsou podmínky velmi nebezpečné," zdůraznila tyrolská lavinová služba.

V Rakousku v pondělí večer a v noci na úterý laviny zasypaly především silnice, ale ve štýrském Ramsau na úpatí hory Dachstein sníh pronikl skrz okna také do dvou místních hotelů. V obou ubytovacích zařízeních bylo v tu dobu asi šedesát hostů, nikdo ale neutrpěl zranění. Pod lavinou se ovšem ocitlo několik jejich automobilů.

Řada rakouských horských obcí je nadále nepřístupná. Například v Salcbursku bylo od okolního světa v pondělí večer dočasně odříznuto 41 tisíc lidí. Mnoho lidí je v Rakousku také bez elektrické energie. V Tyrolsku je to kolem 500 domácností, ještě v pondělí to ovšem bylo 1500. Uzavřena zůstává řada lyžařských středisek, a to nejen kvůli nebezpečí pádu lavin, ale i kvůli silnému větru.

V Bavorsku, které stejně jako Rakousko v posledních týdnech trápilo vydatné sněžení, se situace zlepšila. Podle meteorologů se tu v úterý očekává maximálně pět centimetrů nového sněhu, vydatněji by mělo na území Německa sněžit jen ve východním Sasku.

Na středu meteorologové předpovídají v Bavorsku i v Rakousku oteplení. Varovali proto před ztěžknutím sněhu, což by mohlo způsobit další laviny, ale i lámání přetížených větví či celých stromů. Díky tomu, že přestalo sněžit, bude ale možné na některých nebezpečných místech sněhovou masu odstřelit, a zpřístupnit tak některé obce odříznuté od světa.

