Překvapivá pochvala od uživatelů Booking.com: Česko je druhou nejvlídnější zemí světa

Ubytovací portál Booking.com každoročně uděluje těm nejlepším penzionům a hotelům ocenění za vysoké hodnocení od hostů. Letos poprvé vytvořil i žebříček nejvlídnějších zemí, který odvodil z toho, jaký podíl ze všech hotelů a penzionů v dané zemi tvoří ty nejlépe hodnocené. A Česko z něj vyšlo nadmíru pozitivně. Zaujímá druhé místo, hned po Rakousku, o příčku před Polskem.

Pověst Čechů jako často nevrlých a zamračených furiantů nabourává žebříček, který sestavil holandský start-up Booking.com. Češi z něj, alespoň podle hodnocení ubytovacích zařízení, vycházejí jako jedni z nejlepších hostitelů světa.

Aby si hoteliér mohl ve svém podniku vyvěsit plaketu "Ocenění za vysoké hodnocení od hostů", musí mu návštěvníci vystavit v průměru minimálně osmihvězdičkové hodnocení, přičemž recenzentů je potřeba nejméně pět.

Portál Booking.com uvádí, že za loňský rok takto ocenil bezmála 760 tisíc ubytovacích zařízení ve 219 zemích světa. V absolutních číslech je nejvíce oceněných v Itálii (106 513), Španělsku (46 646), Francii (45 286), Německu (36 042), Spojených státech (35 626) a dále v Chorvatsku, Velké Británii, Rusku, Polsku a Brazílii.

Co se však týče podílu nejoceňovanějších podniků vzhledem k těm méně oblíbeným, pořadí je jiné. Právě na tomto podílu je založený žebříček The most welcoming places on Earth, tedy nejvlídnějších zemí světa.

Nejvyšší podíl nejpříznivěji hodnocených hotelů, penzionů či apartmánů na platformě Booking.com mají tyto země v následujícím pořadí:

1. Rakousko

2. Česká republika

3. Polsko

4. Nový Zéland

5. Tchaj-wan

6. Rumunsko

7. Maďarsko

8. Irsko

9. Srbsko

10. Řecko

V Česku je na platformě zaregistrovaných víc než 16 tisíc ubytování a za nejoblíbenější města platí Praha, Karlovy Vary, Brno a Mariánské Lázně. Vynikající hodnocení mají také ubytovací zařízení na Šumavě, v Českém Švýcarsku, v Krkonoších a na Lipně.

Podle serveru neberou cestovatelé přívětivost na lehkou váhu. 73 % cestovatelů podle průzkumu Booking.com uvádí, že je pro ně při výběru dovolené rozhodující, zda jsou místní obyvatelé v dané destinaci přátelští a zajímaví.

Co do typu ubytování vítězí v žebříčku přívětivosti komornější ubytovací zařízení, jako jsou aparmány, farmy, guest housy či ubytování typu "postel a snídaně". "Což potvrzuje rostoucí zájem cestovatelů o unikátní zážitky," uvádí server. Mezi destinacemi vítězí v žebříčku přívětivosti následující místa:

1. Goreme (Turecko)

2. Slunj (Chorvatsko)

3. Eluanbi (Tchaj-wan)

4. Niagara on the Lake (Kanada),

5. Lake Tekapo (Nový Záland),

6. Bendigo (Austrálie),

7. Newport (USA),

8. Nozawa Onsen (Japonsko)

9. Fernando de Noronha (Brazílie)

10. El Chalten (Argentina)