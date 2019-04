Říše mrtvých. Na Facebooku bude v roce 2070 víc zemřelých než živých uživatelů

před 17 minutami

Na sociální síti Facebook by mohlo být za padesát let registrováno více mrtvých lidí než živých. Vyplývá to ze studie vědců z Oxfordské univerzity, o které v úterý informoval britský list The Guardian. Pokud počet uživatelů Facebooku poroste současným tempem, síť by v roce 2100 mohla mít 4,9 miliardy "uživatelů", kteří budou tou dobou již po smrti.

Vědci z Oxfordu ve své studii vycházeli z dat Facebooku za loňský rok a odhadu vývoje světové populace, který učinila Organizace spojených národů. V současnosti má síť 2,37 miliardy aktivních uživatelů po celém světě. Pokud by se růst počtu uživatelů Facebooku v loňském roce úplně zastavil, mělo by v roce 2100 účet na síti 1,4 miliardy mrtvých lidí. Už v roce 2070 by za tohoto scénáře počet mrtvých na Facebooku převýšil počet živých. Pokud by růst pokračoval dosavadním tempem, tedy o 13 procent ročně, dosáhl by v roce 2100 počet účtů patřících zesnulým lidem 4,9 miliardy. Podle vědců vyvstává v souvislosti s rostoucím počtem účtů na Facebooku, které patří zesnulým lidem, palčivá otázka, jak nakládat s "virtuálním dědictvím". Spoluautor studie David Watson upozornil, že Facebook by mohl v budoucnu sloužit jako určitý druh archivu lidské kultury. Důležité proto podle něj je, aby k datům zesnulých neměla přístup "jen jediná společnost orientovaná na zisk". "Je důležité, aby budoucí generace mohly užívat naše digitální dědictví a mohly tak lépe porozumět vlastní historii," uvedl Watson.