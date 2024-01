Republikánští kandidáti se střetli v další debatě, řešili i Ukrajinu. Trump chyběl

Bývalá velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haleyová a guvernér Floridy Ron DeSantis se střetli v předvolební debatě, v pořadí páté před prezidentským nominačním kláním Republikánské strany a první, která byla duelem dvou nejsilnějších kandidátů po favoritovi Donaldu Trumpovi.

Jméno kontroverzního, leč populárního exprezidenta při debatě padlo mnohokrát, Haleyová i DeSantis nicméně útočili především na sebe navzájem, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

Bývalá diplomatka a guvernérka Jižní Karolíny DeSantise obvinila, že "na kampani propálil 150 milionů dolarů" (asi 3,4 miliardy korun) a že víc peněz utratil za soukromá letadla než reklamu. "Když nedokážete řídit kampaň, jak můžete řídit zemi?" tázala se Haleyová svého protivníka a později rovněž připomněla jeho spolupráci s kongresmanem Thomasem Massiem, který byl jediným republikánem ve sněmovně, jenž hlasoval proti odsouzení antisemitismu po teroristických útocích hnutí Hamás v Izraeli 7. října. "To jsou ubohé, ubohé nesmysly," reagoval DeSantis.

Když přišlo na klíčová republikánská témata jako ilegální migrace, snižování daní nebo správa federálního rozpočtu, předháněli se oba kandidáti v tom, kdo bude na pódiu působit tvrději, píše stanice CNN, která debatu pořádala. K většině zahraničněpolitických i domácích témat se nicméně Haleyová vyjadřovala umírněněji než DeSantis. Ačkoliv se například staví proti všeobecnému právu na interrupci, uvedla, že by republikáni neměli téma démonizovat, ale spíše zachránit co nejvíce miminek je možné.

Při střetu ohledně americké role v podpoře Ukrajiny DeSantis na adresu Haleyové řekl, že je přesvědčená, že jsme globalisté s neomezenými zdroji, a že její postoj k válce je kopií postoje demokratického prezidenta Joea Bidena. Haleyová se vyslovila pro významnou americkou pomoc Ukrajině jako prevenci širšího konfliktu Ruska a zemí NATO, na čemž se nakonec shodli oba uchazeči o republikánskou nominaci. "Jde o to, aby Američané byli v bezpečí," komentovala Haleyová podporu pro Ukrajinu.

Zásadnější neshody vyšly najevo ohledně konfliktu na Blízkém východě - DeSantis Haleyovou kritizoval za její podporu takzvaného dvoustátního řešení, tedy vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele, v době, kdy byla v letech 2017 a 2018 v OSN. Tento postup podporuje kromě řady evropských zemí i současná Bidenova administrativa. Haleyová odvětila, že dvoustátní řešení tehdy nebylo možné, protože Palestinci ho nechtěli.

DeSantis také prohlásil, že by se nestavěl proti kontroverznímu plánu některých krajně pravicových izraelských politiků hromadně vysídlit Palestince z Pásma Gazy. "Myslím, že je to problematické. Ale když si vyhodnotí, že je to třeba, aby zabránili druhému holokaustu, myslím, že pak by (některé Palestince měli přijmout) Saúdská Arábie nebo Egypt," prohlásil DeSantis. Egypt přijímání palestinských uprchlíků z Pásma Gazy opakovaně odmítl.

Trump a imunita? Směšné, reagovala Haleyová

Favorit republikánských primárek a předvolebních shromáždění Donald Trump debatu bojkotoval, místo toho ve stejný den a čas pořádal vlastní akci. Exprezidentovo rozhodnutí ale nemělo žádný negativní dopad na jeho podporu v průzkumech veřejného mínění, píše CNN. Vliv nemají zatím ani jeho četné soudní spory včetně trestních řízení, což je poprvé, kdy jim bývalý prezident USA čelí.

"Souhlasím s řadou jeho návrhů, ale jeho cesta není mojí cestou. Nežene mě pomsta… neberu si věci osobně," uvedla Haleyová. Po přímém dotazu ohledně násilí u washingtonského Kapitolu z 6. ledna 2021 a odpovědnosti, kterou za ně Trump nese, však bývalá diplomatka našlapovala opatrně, popisuje CNN. Dotyčný lednový den byl podle ní hrozný a Trump ve volbách v roce 2020 prohrál, což je fakt, který Trump sám dodnes neuznal.

Jako naprosto směšné však Haleyová označila argumenty Trumpových obhájců, podle nichž má jejich klient nárok na prezidentskou imunitu ohledně svého jednání z ledna před třemi lety. DeSantis naopak uvedl, že si není jistý, kam Trumpova práva sahají. DeSantis je vystudovaný právník a autor knihy, v níž viní administrativu exprezidenta Baracka Obamy ze zneužívání ústavy a opírá se přitom o texty napsané osobnostmi, které stály u založení USA, podotýká dále CNN.

Podle průzkumu agentur Reuters a IPSOS má Trump velký náskok v souboji o stranickou nominaci, jehož vítěz se v listopadových volbách velmi pravděpodobně postaví nynějšímu prezidentu Bidenovi. Průzkum mu přisoudil 49 procent, Haleyové 12 procent a DeSantisovi 11 procent. Republikánské volební klání odstartuje 15. ledna stranickým shromážděním v Iowě, kde se debata konala.

