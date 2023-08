Bidenův syn Hunter čelí jedné kauze za druhou. Republikáni vytáhli i jeho nahé fotky

Americký prezident Joe Biden se minulý pátek poprvé setkal se svým sedmým vnoučetem. Čtyřletou Navy jeho syn Hunter dlouho odmítal uznat za vlastní a nechtěl platit alimenty, otcovství nakonec potvrdily testy DNA. Dítě počal v době, kdy bojoval s drogovou závislostí. Teď chce vše napravit a přiznal se i ke krácení daní ve federálním vyšetřování. Toho všeho ale využívají republikáni.

"Toto není politická, ale rodinná záležitost," prohlásil Joe Biden. Spolu s první dámou Jill prý chtějí "pro všechna vnoučata včetně Navy to nejlepší".

Právě oddělení rodiny od své politické kariéry se ale americkému prezidentovi v poslední době příliš nedaří. Republikáni neustále upozorňují na problémy okolo jeho syna a snaží se tím voliče odradit od toho, aby Bidena v roce 2024 znovu zvolili do čela země.

Třiapadesátiletý Hunter Biden, který bojoval se závislostí na kokainu, je posledním žijícím synem prezidenta. Ten v roce 2015 přišel o svého nejstaršího syna Beaua, jenž podlehl nádoru na mozku. Mladší Hunter, který má celkem pět dětí, uvedl, že otcem Navy se stal, když byl na úplném dně svého života. Dosud s dcerou neměl žádný vztah, což se nyní snaží napravit, cituje ho britská stanice BBC.

V posledních týdnech ale rezonuje ještě jedna kauza Huntera Bidena, a sice federální vyšetřování. Minulou středu se dostalo až k soudu. Prezidentův syn nezaplatil včas 1,1 až 1,5 milionu dolarů na daních a měl se přiznat ke dvěma daňovým přestupkům, přičemž státní zástupci souhlasili s doporučením podmíněného trestu. Hunter Biden s prokuraturou uzavřel dohodu, což je v USA obvyklé.

Dohoda měla rovněž vyřešit federální přestupek týkající se nelegálního držení střelných zbraní. Jako uživatel nelegálních drog si zbraně koupit nesměl. Soudkyně ale návrh na dohodu po tří a půlhodinovém slyšení odmítla, shrnuje stanice CNN.

Nahé fotky v Kongresu

Prezidentův syn tak prozatím zůstává v nejistotě. Navíc tím získali navrch republikáni, kteří v Kongresu vedou vlastní vyšetřování a opakovaně se snažili zasáhnout i do toho federálního, připomíná list New York Times.

Fixace republikánů na prezidentova syna dosáhla zcela nových rozměrů v polovině července, kdy republikánská kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová na půdě Sněmovny reprezentantů vytáhla jeho nahé fotografie. Na internetu kolovaly už od roku 2019, kdy opravář počítačů na laptopu údajně patřícím Hunteru Bidenovi našel řadu intimních fotek i doma natočených pornografických videí.

"Tohle je důkaz, který si podle mě americký lid zaslouží vidět," vysvětlila poté Taylorová Greeneová v televizi. Podle ní fotografie přímo souvisí s krácením na daních. Dokonce je následující dny rozeslala e-mailem všem svým podporovatelům.

Republikáni tvrdí, že dohoda v případu krácení na daních vůbec neměla být nabízena a že se Hunterovi dostává zvláštního zacházení, protože je synem hlavy státu. Prokurátor David Weiss, který dlouhé vyšetřování prezidentova syna vedl a nakonec se s ním pokusil uzavřít dohodu, byl ale jmenován bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.

Výhody prezidentova syna

Někteří komentátoři naopak tvrdí, že kdyby nebyl Hunter Biden příbuzný s prezidentem, pravděpodobně by jeho vyšetřování tak daleko nezašlo, upozorňuje stanice ABC News. V minulosti se pod podobným drobnohledem neocitlo žádné z dětí nějaké hlavy státu, tvrdí David Hopkins, docent politologie na Boston College.

Republikáni a jejich spojenci ale trvají na tom, že je v pořádku, když se zaměřují na Huntera Bidena. "Hunter je často v Bílém domě, na palubě letadla Air Force One a v Camp David (prezidentovo letní sídlo - pozn. red.)," řekl například Scott Jennings, stratég, který pracoval jako poradce vůdce republikánů v Senátu Mitche McConnella a v Bílém domě za prezidenta George W. Bushe.

Asi polovina Američanů věří, že Hunter Biden má díky svému otci při vyšetřování skutečně výhodu. Mezi demokraty si to myslí třetina oslovených. Na rozdíl od vyšetřování nejsilnějšího republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa si ale lidé nemyslí, že by byla kauza Huntera Bidena politicky motivovaná, ukazuje nová analýza agentury Reuters/Ipsos.

Zároveň se ale voliči obou hlavních stran shodnou, že vyšetřování prezidentova syna by v současnosti neměla být priorita voleb. "Hunter Biden není Joe Biden," vysvětluje pro server USA Today Frank Luntz, analytik Republikánské strany. "Veřejnost se zajímá o to, co dělá prezident. Jeho syn je nezajímá."

Nad dětmi nemáme kontrolu

Potvrzují to i data agentury Reuters/Ipsos. Přibližně polovina Američanů se domnívá, že právní problémy Huntera Bidena nesouvisejí s působením jeho otce ve funkci prezidenta (51 procent). Mnohem častěji to tvrdí demokraté (konkrétně 73 procent) než republikáni (32 procent).

"Nemáme kontrolu nad našimi dětmi - když jsou dospělé, tak co naděláte?" řekl například Marcel Cook, Bidenův příznivec, kterého prý tyto kauzy neodradí od volby Bidena. Cook téměř 24 let pracuje ve filadelfské loděnici Philly Shipyard, kterou Biden nedávno navštívil, aby propagoval ekonomický program své administrativy. "Dívám se na Bidena, ne na jeho děti," dodal.

I jeho kolega Ralph Grecco, který v posledních volbách dal svůj hlas Donaldu Trumpovi, nechápe, proč se republikáni na prezidentova syna tolik zaměřují. Na Huntera Bidena se podle něj soustředí jen ve Washintonu D.C., ale běžné Američany mnohem více trápí ekonomika.

