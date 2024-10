Vztah s o 30 let starším starostou. Šla nahoru přes postel, tepou kritici Harrisovou

Donald Trump označil Kamalu Harrisovou za marxistku a tvrdí, že za to "může" její otec Donald Harris, emeritní profesor ekonomie na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Nová epizoda podcastu Americký sen se věnuje demokratické kandidátce v souboji o Bílý dům i jejímu rodinnému zázemí.

"Je to komunistka. Řekl jsem marxistka, ale nikdo nevěděl, co to znamená," prohlásil na jednom z předvolebních mítinků Trump. Deník New York Times v komentáři napsal, že když republikán poprvé použil slovo marxistka, mnoho Američanů, hlavně těch pod čtyřicet let, začalo usilovně hledat na internetu, co to znamená.

Kamala Harrisová se s otcem moc nevídá, zaznívá také v podcastu Americký sen. "Vypadá to, že jsou mezi nimi nějaké výčitky ohledně jeho odchodu od rodiny a pak života s druhou manželku. Otec ani nepřijel na viceprezidentskou inauguraci Harrisové. Údajně mu vadilo, že pozvánku mu poslala administrativa Bílého domu a nikoliv dcera osobně. Nebyl ani na její svatbě v roce 2014," popisuje Martin Novák.

Dominika Perlínová rekapituluje kritiku některých republikánů, kteří Harrisové vyčítají její milostný poměr s bývalým starostou San Franciska Williem Brownem. "Na sociálních sítích třeba ženy, které se označují za konzervativní a za voličky republikánů, v podstatě tvrdí, že Harrisová svoji kariéru nastartovala přes postel. Když pracovala v Kalifornii jako právnička, starosta Brown byl vlastně jejím šéfem," vysvětluje redaktorka Aktuálně.cz.

Harrisová sama podle Perlínové napsala, že Brownovi nic nedluží a nemusí se nikomu z ničeho zpovídat. Totéž později Brown řekl o Harrisové. Na sociálních sítích koluje například informace, že bývalý starosta San Franciska o jedenatřicet let mladší Harrisové daroval automobil BMW, k tomu se on ani viceprezidentka nevyjádřili.

Součástí předvolební kampaně se kupodivu stala i nenápadná poznámka Harrisové o tom, že si v roce 1983 přivydělávala na brigádě v restauraci McDonald's v kalifornském Oaklandu. "Donald Trump se toho chytil a z nějakého důvodu říkal na předvolebním mítinku, že si to vymyslela," říká Novák.

Prezidentské volby v USA se uskuteční v úterý 5. listopadu, průzkumy zatím poukazují na to, že půjde o mimořádně těsný souboj.