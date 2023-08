Našemu beranovi urvali hlavu. Bojíme se, říkají Slováci z obce, kde řádí medvědi

Když vyráží obyvatelé slovenských Sučan do zoologických zahrad, u výběhu s medvědy se ani nezastaví. Šelmu moc dobře znají a leckdy je od ní nedělí ani bezpečnostní plot nebo sklo. Na přítomnost medvědů v okolních lesích si po letech už zvykli, zvířata se ale stále častěji přibližují k lidským obydlím a napadají hospodářskou zvěř. A stala se dokonce tématem zářijových parlamentních voleb.

Od našich zvláštních zpravodajů - "Co máte obuté? Budete muset přejít přes potok, tak se budete muset zout," říká reportérům Aktuálně.cz muž z jednoho z posledních domů slovenské obce Sučany na úpatí lesů Malé Fatry. "To bude asi nejmenší problém. Jsou tam medvědi," upozorňuje jeho žena, zatímco vede reportéry lesem jejich soused, který si nechává říkat Tyfus.

"Mášo, pojď, ukaž se," pokřikuje na údajně dvousetkilovou medvědici, která se prý k jeho domu na kraji lesa pravidelně i s mláďaty vracela. A názorně začne ukazovat, co se stalo. "Byl jsem takhle ve dveřích a říkám jí: 'Tak co bude?' A ona jenom stála a za ní byla tři medvíďata," líčí. Na otázku, jestli se bál, jen mávne rukou. "Ne, to jsou kámoši."

Jinak se na to dívají sousedi, kteří bydlí za potokem a jejichž domy jsou posledními na kraji Sučan. V hospodářství rodiny Brijů řádil medvěd na začátku srpna. Překonal plot a dostal se do výběhu s drůbeží, kde rozbil kurník a zabil osmadvacet krůt.

"Máme tu asi patnáct medvědů," vypočítává Ján Brija, který je mimo jiné i myslivcem. Tři medvědice mají mladé, se kterými se pravidelně - i ve dne - prochází kolem plotu rodinného domu. Chodí také po okolních kopcích, kde mají Brijovi hospodářská zvířata. Jejich syn nedávno medvědy natočil a video dal na sociální sítě. Brzy nasbíralo dva miliony zhlédnutí.

Přítomnost šelem v okolí potvrzují i záběry z fotopastí. Zvířata jsou na nich poslední dobou každý den. "Už je od sebe i rozeznám. Jedna medvědice je opravdu ošklivá, další má bílý límec kolem krku," vyjmenovává myslivec Brija.

0:27 Video syna manželů Brijových obletělo Slovensko. Medvědice s mláďaty na něm pobíhají okolo jejich domu v Sučanech. | Video: Ján Brija

Medvědi mění chování místních

Sučany, malé městečko s necelými pěti tisíci obyvateli asi 30 kilometrů od Žiliny, se stalo centrem pozornosti v polovině července, kdy tu jeden z místních za bílého dne zastřelil medvědici. Prý v sebeobraně. Případ vzbudil velké emoce a z přibývajících šelem se brzy stalo celostátní, a dokonce předvolební téma. V Sučanech jsou problémy s medvědy největší, další ale hlásí mnoho míst na Slovensku. Za jeden červencový den se v zemi odehrálo víc incidentů než dříve za celý rok.

Autor fotografie: Jaroslav Slašťan / Zásahový tým medvěda hnědého Medvědi jako téma zářijových parlamentních voleb Medvědi se před volbami stali jedním z hlavních témat slovenské politiky. Většina parlamentních stran chce šelmy střílet, rozhodne však nejspíš až nová vláda, která vzejde ze zářijových parlamentních voleb. Účinnou likvidaci "lidožrouta" slibuje předseda parlamentu Boris Kollár. "Potřebujeme odlovit stovky medvědů. Jinak nám to přeroste přes hlavu," vyzval. Podobný postoj zaujali i bývalí premiéři Robert Fico a Peter Pellegrini. "Je třeba vytvořit jasný systém regulace medvěda," prohlásil druhý jmenovaný. Odborníci ale s výroky politiků nesouhlasí. "Je naprosto neuvěřitelné, jaká hysterie se spustila okolo medvědů. Přitom ji šíří lidé, kteří o nich nevědí vůbec nic," řekl Aktuálně.cz Michal Haring, zoolog a donedávna šéf zásahového týmu pro medvěda hnědého.

Ve stejný den, kdy hlásili škody Brijovi, vyjížděl slovenský Zásahový tým medvěda hnědého, organizace zabývající se prevencí konfliktů mezi těmito šelmami a člověkem, k celkem sedmi případům. Čtyři z toho se odehrály právě v Sučanech. "Třináct roků tu žijeme a třináct let se nic nestalo. Až nyní poprvé," vypráví paní Iveta z domu na opačné straně obce. Medvěd u nich přelezl plot z palet natlučených mezi stromy a zabil pět beranů. Jednoho sežral, dalšímu šelma utrhla hlavu. Ten, který byl ještě schopen stát, měl utržené obě uši a rodina ho musela nechat utratit.

Zásahový tým následně zjistil, že kousek od plotu má medvěd brloh a ze stop určili, že útočil dospělý samec. "Říkali, že byl velmi agresivní," popisuje Iveta. "Dokonce volali manželovi, aby dal pozor na dceru a na ženu. Aby nechodily ven," dodává žena, zatímco jí u nohy pobíhá slovenský čuvač, psí plemeno, které chrání stáda.

Přestože sama ven už chodí, vnučky se bojí nechat o samotě i na zahradě, protože, jak zdůrazňuje, medvědi se rádi vracejí. "Vnučky tu pořád běhají, mají tady bazén i trampolínu. Teď už tu samotné být nemohou, bojím se o ně," přiznává. Přítomnost medvědů mění chování rodiny i jinak. Z hospodářství odvezli kachny a křepelky níž do obce, aby jejich pachy zbytečně šelmy nelákaly. Na vyhlídku, kterou mají hned u domu, už také nechodí.

Bez přirozeného nepřítele

Škodu vzniklou medvědy rodinám nikdo nezaplatí. Myslivcova manželka Anna Brijová si stěžuje, že už neví, co dalšího by měli na ochranu proti medvědům udělat. Mají vysoké ploty, plašičky, fotopasti i pět hlídacích psů, kteří jim o přítomnosti šelem dají štěkotem vždycky vědět.

Jedním z problémů je podle nich ochranný status medvědů, který omezil dřívější kontrolovaný odstřel. Domnívají se, že to vedlo k jejich přemnožení. Na Slovensku podle posledního sčítání Univerzity Karlovy žije přes tisíc těchto šelem. Ján Brija ale číslům nevěří. Před koncem odstřelu medvědů v roce 2018 totiž statistiky mluvily o 1214 jedincích.

"Kdysi jsme je stříleli my myslivci, teď to dělá jenom zásahový tým," podotýká Brija. Myslí si, že to je důvod, proč se lidé potkávají s medvědy víc než kdy dřív. "Nemají přirozeného nepřítele a nikdy dřív nebylo zvykem, že by medvědice měly víc než tři mladé. Teď je to ale normální," krčí rameny.

"Když jsem byl malý a chodil jsem do hor, bylo tam mraveniště vedle mraveniště. Dneska už je nenajdete nikde. Medvědi je rozhrabávají, protože se živí larvami," připomíná další argument svědčící o jejich přemnožení.

Šance jako ve sportce

Kromě škod na majetku dochází i ke konfrontaci s člověkem, jak dokazuje případ zastřelené medvědice v Sučanech. Proto se Brijovi stejně jako paní Iveta domnívají, že útok medvěda na člověka je tady jen otázkou času. Obě rodiny sledují, jak kolem jejich plotů k lesům míří mladí lidé i matky s malými dětmi.

"Je pravda, že už se sama bojím jít do lesů," přiznává Brijová a dodává, že už jako malou ji učili, že když jde na houby, má klepat do stromů, aby medvěda vyplašila. "Je to nebezpečné. Když vás chytí medvědice a má tam malé, tak nemáte šanci," obává se.

Podobně mluví i sousedka paní Ivety, která už do přírody přestala chodit úplně. "Je krásné se na medvědy dívat, když jsou daleko od vás," říká zpoza vysokého plotu. "Jdete do jejich teritoria, tak co se divíte. Taky chtějí mít svůj klid, stejně jako lidi," doplňuje.

Jinak situaci vnímají obyvatelé, kteří žijí v centru Sučan, kam šelma zatím nezabloudila. Ti do lesů stále vyráží, byť se zvonečky na odstrašení, speciálním sprejem, psy, nebo dokonce s petardami. Přesto se stává, že lidé medvěda zahlédnou. "Je pravda, že když jsem ho v lese potkal, trochu jsem se bál," říká Pavol v reprezentačním dresu bývalého slovenského fotbalisty Marka Hamšíka. Nakonec ale zvíře prchlo a nic se nestalo. "Možnost, že vás napadne medvěd, je stejná, jako že vyhrajete ve sportce," domnívá se.

Na otázku, jestli by lidé z centra nebo i z okrajů Sučan chtěli řešit situaci hromadným odstřelem medvědů, nikdo neodpoví kladně. "Medvědi tu byli dřív než lidé," podotýká Pavol a podobně se na situaci dívá i Anna Brijová. "Musíme se s nimi naučit žít. Oni vás nenapadnou bez příčiny."

Brijovi pak varují reportéry Aktuálně.cz, aby se nevraceli přes potok v lesíku, odkud přišli. Nadešel totiž čas, kdy medvědi opouští své úkryty a míří do lesů a okolních luk. Ján Brija se proto nabídne a odveze novináře zpět k autu přes místa, kde šelmy běžně potkává. "Tady se schovávají a tamhle nám chodí na dobytek," ukazuje do krajiny. "Dneska je na ně ale asi moc vedro," zdůvodňuje si, proč je nevidí.