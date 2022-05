Rekonstrukce ruské katastrofy: Ukrajinské houfnice mířily přesně, zemřelo 485 vojáků

Ruská armáda utrpěla minulou středu zdrcující úder. Při pokusu části 74. motostřelecké překročit řeku Severnyj Doněc u vesnice Bilohorivka na východě Ukrajiny přišla o více než sedmdesát tanků T-72 a T-80, desítky vozidel bojové pěchoty, pontonový most a techniku na jeho postavení.

Rusové při pokusu o překročení řeky Severní Doněc utrpěli zdrcující ztráty, ukazuje video | Video: Associated Press

Ohromující jsou však zprávy o ztrátách na životech ruských vojáků. Podle informací amerického Institutu pro studium války, který se opírá také o ruské zdroje, zemřelo při ukrajinském ostřelování 485 Rusů. Jde tedy téměř o celou bojovou taktickou skupinu o síle praporu (jedná se o základní organizační složku ruské armády, Kreml do invaze těchto uskupení zapojil více než sto, pozn. red.). Do operace s cílem postavit pontonový most a dostat se na druhý břeh řeky se zapojilo celkem 550 vojáků.

Jestliže by Rusové tento vodní tok na Donbasu přešli, hrozil útok na město Lyman, vzdálené 35 kilometrů. V ohrožení by se ocitly také ukrajinské jednotky hájící město Severodoněck, které Rusové chtějí obklíčit. Ukrajinská 17. tanková brigáda ale zaútočila včas a drtivě.

Ruské pozice rozmetaly samohybné houfnice 2S1 Gvozdika (Karafiát), které jsou pověstné paradoxně tím, že dokážou překonávat vodní překážky. Na internetu se objevila videa a fotografie z dronů, které ukazují haldy trosek ruské techniky.

"Pokus takto přejít řeku v oblasti, kde se odehrávají prudké boje, je obrovským rizikem. To, že ho Rusové podstoupili, svědčí o tom, že armáda je pod tlakem, aby dosáhla co nejrychlejších výsledků a co nejrychlejšího postupu," uvádí se v analýze britského ministerstva obrany.

Řeka Severnyj Doněc pramení v Rusku, ale většina toku dlouhého přes tisíc kilometrů je na Ukrajině. Vodou zásobuje druhé největší město Charkov.

Katastrofální výsledek pokusu přejít řeku veřejně přiznávají i známí ruští blogeři, kteří sledují válku na Ukrajině. Populární Jurij Podoljaka, který má dva miliony sledujících, píše o stupiditě ruského velení, kvůli kterému "shořela" skoro celá bojová taktická skupina. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že o tři dny později, 14. května, jeho síly zničily ukrajinský pontonový most přes řeku Severnyj Doněc, ale nedoložilo to žádnými snímky.

Na ruské sociální síti Telegram se také objevily názory, že ruská armáda má na Ukrajině mizerný letecký průzkum a že oficiální státní propaganda zkresluje situaci, která je pro Rusko mnohem horší, než to vypadá z televize a ostatních oficiálních médií.

Ukrajinské sociální sítě naopak triumfují. Válečný zpravodaj listu Kiyv Independent Ilja Ponomarenko, který má na Twitteru 1,2 milionu sledujících, píše o odvetě za Ilovajsk. V tomto městě na Donbase ruská armáda v srpnu 2014 obklíčila ukrajinské vojáky a nabídla jim odchod koridorem. Když jím ale Ukrajinci procházeli, Rusové spustili palbu. Zemřelo několik stovek ukrajinských vojáků.

Současnou ofenzivu na Donbasu Rusko zahájilo 18. dubna, trvá tedy už skoro měsíc. Ruské územní zisky jsou ale od té doby minimální, podařilo se jim obsadit město Popasna a několik vesnic. Naopak ukrajinská armáda vytlačila Rusy od Charkova, a znemožnila jim tak pokračovat v ostřelování města.

Britská vojenská rozvědka v úterý v rámci svých pravidelně zveřejňovaných každodenních analýz uvedla, že výraznější postup ruských sil není ani v následujících třiceti dnech příliš pravděpodobný.

