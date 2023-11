Okamžiky atentátu: Slunečný Dallas, 12:30. Kennedy slyší poslední slova před smrtí

Měla to být návštěva, jakých americký prezident podnikne každý rok nespočet. John F. Kennedy v listopadu 1963, rok před prezidentskými volbami, přijel s manželkou Jacqueline za voliči do Dallasu v Texasu. Pár ve městě vítaly nadšené davy podporovatelů a 46letý šéf Bílého domu rozdával úsměvy. Za slunečného počasí v otevřené limuzíně zdravil v ulicích Dallasu Američany.

"Pane prezidente, rozhodně nemůžete říct, že by vás Dallas nemiloval," obrátila se na Kennedyho, sedícího v otevřené limuzíně, manželka texaského guvernéra Nellie Connallyová. Byla to jedna z posledních věcí, kterou politik slyšel. Jen pár vteřin nato se v centru Dallasu ozvaly výstřely. Mávajícího JFK, jak prezidentovi říkali Američané, zasáhly do zad, krku a hlavy.

I šedesát let po atentátu budí tato zlomová událost historie USA obrovské emoce. Většina Američanů věří alespoň některé z konspiračních teorií, které se dodnes šíří. Okolnosti atentátu v 60. letech podrobně zkoumala oficiální vládní Warrenova komise. Co se v osudný den dělo minutu po minutě, si můžete prohlédnout v grafice, která vychází z jejích závěrů.