Řecký parlament schválil dohodu o změně názvu Makedonie

Řecký parlament v pátek po několikadenní debatě schválil dohodu o změně názvu sousední Makedonie. Informují o tom zahraniční agentury. Spor o název téměř 30 let komplikoval vztahy obou zemí. Loni Atény a Skopje uzavřely kompromis, na jehož základě bude nové oficiální pojmenování řeckého souseda znít Republika Severní Makedonie, zkráceně Severní Makedonie.

O dohodě měli řečtí poslanci původně hlasovat už ve čtvrtek. Kvůli velkému počtu zájemců o účast v debatě ale na hlasování došlo až v pátek. Dohodu nakonec podpořilo v 300členném sboru 153 poslanců, proti se jich vyslovilo 146. Jeden zákonodárce se zdržel.

Předseda řeckého parlamentu Nikos Vutsis podle serveru Ekathimerini označil hlasování za historické. Schůze sněmovny vedoucí ke schválení dohody, která trvala celkem více než 38 hodin, byla podle Vutsise nejdelší v moderních dějinách Řecka. Svou délkou předčila i bouřlivá parlamentní zasedání v době dluhové krize.

Premiéři Makedonie Zoran Zaev a Řecka Alexis Tsipras dospěli loňskou dohodou ke kompromisnímu řešení dlouholetého sporu obou zemí. Mnozí Řekové považují název Makedonie, používaný sousední zemí po odtržení od bývalé Jugoslávie v roce 1991, za zásah do svého historického dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. V mezinárodním styku, včetně OSN, země doposud používala název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM).

Parlament ve Skopji už před dvěma týdny schválil změnu ústavy, která zakotvila nový název země Republika Severní Makedonie.

Otevřená je také cesta dvoumilionové balkánské země do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Atény dosud přijetí Makedonie do těchto struktur blokovaly. Po schválení dohody o názvu sousední země by nyní řecký parlament měl hlasovat ještě o protokolu týkajícím se členství Makedonie v NATO.

1/2 Skvělá zpráva z Athén! Po makedonském parlamentu dnes i řecký ratifikoval historickou Prespanskou dohodu o urovnání sporů a strategickém partnerství obou zemí. https://t.co/EHtEn5qCVy — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 25, 2019

Proti zachování jména Makedonie v názvu sousední země protestovali především řečtí nacionalisté, ale i konzervativní opozice. Premiér Tsipras kvůli podpoře dohody před časem přišel o koaličního partnera, pravicovou stranu Nezávislí Řekové (ANEL). Proti přijetí dohody dnes v Aténách protestovalo v deštivém počasí také několik menších skupin demonstrantů.