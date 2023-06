Řecká pobřežní stráž tvrdí, že chtěla pomoct lodi s migranty. Ti ale odvázali lano

Řecká policie zatkla ve čtvrtek večer devět Egypťanů, které viní z podílu na středečním potopení lodi s několika stovkami migrantů jihozápadně od řeckého pobřeží. Tamní pobřežní stráž tvrdí, že plavidlu před neštěstím nabízela pomoc, ale lidé na palubě odvázali kotevní lano, kterým Řekové zkoušeli loď zastavit. Podle agentury AMNA jsou zadržení obviněni z pašeráctví a zločinného spiknutí.

V oblasti, kde se přeplněná loď s migranty asi 75 kilometrů od přístavu Pylos potopila, pokračuje pátrání po možných přeživších. Neštěstí si zatím vyžádalo 78 obětí, 104 lidí se zachránilo, napsal deník Kathimerini.

Není jasné, kolik osob na palubě lodi bylo. Řecká média píší o 400 až 600 migrantech na palubě, z toho skoro stovka byly děti, tvrdí přeživší. Loď podle deníku Kathimerini vyplula z Egypta, zastavila se v Libyi a mířila do Itálie.

Deník napsal, že řecká pobřežní stráž několik hodin před neštěstím nabízela přeplněnému plavidlu pomoc. Migranty na palubě ampliony informovala o nebezpečí, které jim na přeplněné lodi hrozí. Pobřežní stráž jim podle zprávy Kathimerini sdělila, že do Itálie na přeplněné lodi nedojedou, a dokonce chtěla lanem plavidlo ukotvit. Někteří lidé ale podle pobřežní stráže pomoc odmítli a lano odvázali, protože se nechtěli dostat do Řecka, ale do Itálie.

Mluvčí řecké pobřežní stráže v televizi Skai odmítl kritiku lidskoprávních organizací, že pobřežní stráž neudělala dost pro záchranu migrantů. "Pokud bychom se násilně snažili o intervenci na rybářské lodi přeplněné lidmi, mohla se při tom zásahu potopit," řekl mluvčí.