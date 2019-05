Rakouské předčasné volby mají proběhnout v září, navrhuje prezident

před 31 minutami

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se vyslovil pro to, aby se předčasné parlamentní volby v zemi konaly co nejdříve, a navrhl počátek září. Uvedl to po schůzce s lidoveckým kancléřem Sebastianem Kurzem.

Vládní koalice se rozpadla v sobotu poté, co německá média zveřejnila videonahrávku, na níž nyní už bývalý vicekancléř a šéf Rakouské strany svobodných (FPÖ) Heinz-Christian Strache jednal s údajnou neteří ruského oligarchy o politické podpoře výměnou za zajištění státních zakázek. Kurz prohlásil, že chce pokračovat v práci až do předčasných voleb a že v příštích dnech bude jednat s designovaným šéfem FPÖ Norbertem Hoferem a předsedy ostatních stran. Strache v sobotu kvůli skandálu opustil i vedení své protiimigrační strany. Kurzovi lidovci vládli s FPÖ od předloňského prosince, kdy se ujali moci rovněž po předčasných volbách.