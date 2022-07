Konec jedné dynastie. Radžapaksovi chtěli vést Srí Lanku jako rodinnou firmu

Rodina Radžapaksů se dostala k moci v roce 2004. Od té doby její členové postupně obsadili vrcholné posty na Srí Lance. Útěk prezidenta Gotabaji Radžapaksy ze země a jeho pád v nemilost však znamenají obrat i pro zbylé členy tohoto až dosud mocného klanu: v čele Srí Lanky už nikdo z nich nestojí, a to poprvé za téměř dvacet let.

Srí Lankou od dubna otřásají protivládní protesty, které v posledních dnech vyústily i v násilnosti či pálení domů politiků. Asijský ostrov čelí nejhlubší recesi od roku 1948, kdy země získala nezávislost na Spojeném království. Inflace dosáhla v červnu 54,6 procenta a podle varování srílanské centrální banky by v příštích měsících mohla vzrůst až na sedmdesát procent.

"Okradli lidi o všechno," poznamenal třiasedmdesátiletý inženýr v důchodu Mallawaara Aračči, když se procházel kolem rezidence bývalého prezidenta i premiéra Mahindy Radžapaksy.

Jeho bratrem je Gotabaja Radžapaksa, nejčerstvější bývalý prezident, který tento týden rezignoval poté, co tisíce protestujících vtrhly do jeho sídla. Podle demonstrantů Radžapaksa spolu se svou vlivnou rodinou roky odčerpával peníze za státní kasy. Demonstranti jeho vládu zároveň obvinili z toho, že urychlila ekonomický úpadek země. Radžapaksovi obvinění z korupce popírají, ale Gotabaja připustil, že některá jeho opatření ke krizi přispěla, píše agentura AP.

Po několika dnech ukrývání a útěku z prezidentského sídla Gotabaja Radžapaksa odletěl ze země do Singapuru. Učinil tak poté, co minulý měsíc oznámil, že zůstane ve funkci až do konce pětiletého funkčního období, tedy do roku 2024. A to navzdory hněvu, který jeho kroky mezi lidmi vyvolaly.

Země jako rodinný podnik

Rodina Radžapaksů přišla k moci v roce 2004, kdy Gotabajův starší bratr Mahinda zvítězil v parlamentních volbách a stal se premiérem. O rok později dosedl do srílanského prezidentského křesla. Gotabaja byl v té době vojenským stratégem na srílanském ministerstvu obrany.

Pod vedením dvou bratrů se armádě v roce 2009 podařilo ukončit téměř třicetiletou občanskou válku, když oznámili poražení separatistické organizace Tamilští tygři. Ta dlouhodobě usilovala o vytvoření samostatného státu pro tamilskou menšinu, která tvoří zhruba 15 procent z 22 milionů obyvatel ostrova.

Tím, že bratři vedli armádu k triumfálnímu vítězství nad Tamilskými tygry, si získali slávu a upevnili moc. "Tehdy sinhálská většina považovala bratry Radžapaksovy za válečné hrdiny," uvedl pro německou stanici Deutsche Welle srílanský novinář Amirtanadžagam Nixon.

Mahinda zůstal v čele státu až do roku 2015, kdy prohrál v prezidentských volbách proti opozičnímu kandidátovi a svému bývalému poradci, tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Maithripalovi Sirisenovi. Návrat k moci ale rodině umožnily islamistické teroristické útoky, které se odehrály v dubnu 2019.

Po bombových útocích mladší Gotabaja oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. Ve volbách, které se konaly v listopadu téhož roku, zvítězil a vrátil rodinu na výsluní. Hned poté, co se ujal prezidentského úřadu, jmenoval Mahindu premiérem.

Vrcholné posty ale obsadili i další členové rodiny: Mahinda uvedl do úřadů ministrů financí a zavlažování své bratry Basila a Čamala. Staršímu synovi Namanovi svěřil post ministra sportu a mládeže, druhého syna Jošithu udělal náčelníkem generálního štábu.

V důsledku letošních protestů rezignoval prakticky celý kabinet: Mahinda skončil ve funkci v květnu, stejně tak Jošitha. Namal, Čamal a Basil odstoupili už v dubnu. Tento týden předseda srílanského parlamentu oznámil, že přijal také rezignaci prezidenta Gotabaji Radžapaksy. V čele Srí Lanky tak už z rodiny Radžapaksů nikdo nestojí.

Parlament by měl zvolit nového prezidenta 20. července.

Napáchané škody

Srílanské úřady dlouhodobě tvrdí, že velký podíl na nynější krizi má pandemie koronaviru, která vyřadila z provozu turistický průmysl a kvůli níž do země neproudila cizí měna. Daňové škrty, které na konci roku 2019 zavedl Gotabaja Radžapaksa, ale způsobily díru v rozpočtu. Zemědělskou výrobu ochromil i zákaz používání chemických hnojiv. I když úřady po šesti měsících zákaz zrušily, poškodil úrodu a vedl k nedostatku potravin.

"Téměř každé rozhodnutí, které Gotabaja přijal, bylo špatné. A lidé na to doplácejí," říká Samaradžíva, který pracoval na ministerstvu pro hospodářské reformy. Dodává, že bývalý prezident měl kolem sebe několik poradců, ale v mnoha případech si nechával radit od špatných lidí. "Například v oblasti zemědělství si nechával radit od lékaře."