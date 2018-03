Rada bezpečnosti se shodla, že by ve čtvrtek měl jet do syrské Ghúty další konvoj

před 4 hodinami

Nizozemský zástupce Karel van Oosterom, který nyní radě předsedá, řekl, že rada se dohodla jen na několik větách. Kromě jiného vyzvala k plnění únorové rezoluce o třicetidenním humanitárním příměří.

New York - Rada bezpečnosti OSN se na dnešním jednání shodla, že by ve čtvrtek měl vjet do východní Ghúty u Damašku další humanitární konvoj. Agentuře AFP to sdělil jeden nejmenovaný diplomat.

Klid zbraní není dodržován a východní Ghúta u Damašku je dějištěm prudkých bojů. Dnes v nich podle syrských ochránců lidských práv přišlo o život nejméně 45 lidí.

Francouzský zástupce při OSN François Delattre o dnešní schůzku radu požádal spolu s Británií. Obvinil syrskou vládu z narušování humanitární mise OSN. Delattre to označil za "nepřijatelné" a za další příklad "mimořádného cynismu syrské vlády".

Podle AFP mezi účastníky schůzky panovala jednota v tom, že by ve čtvrtek měl vjet do východní Ghúty další humanitární konvoj a že by pomoc měla do tohoto regionu u syrské metropole proudit každý den. První konvoj s pomocí sice na místo dorazil v pondělí, ale kvůli palbě se musel předčasně stáhnout dřív, než stačil všechen materiál vyložit. Ve východní Ghútě je asi 400.000 lidí a většina z nich zatím nevyužila možnosti k dobrovolné evakuaci.

RB OSN schválila 24. února rezoluci o 30denním humanitárním příměří pro Sýrii.

Van Oosterom řekl, že se rada zatím shodla jen na několika větách - vyjádřila "znepokojení nad humanitární situací a vyzvala k plnění příměří".

Diplomaté naznačili, že se také jednalo o možnosti, jak dostat "teroristy" z východní Ghúty. Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura, který se jednání zúčastnil prostřednictvím telemostu ze Ženevy, se nabídl, že je v této věci připraven sehrát roli zprostředkovatele.

Ve východní Ghútě jsou odpůrci syrské vlády a také radikální skupiny, z nichž některé se hlásí k Al-Káidě. Rusko jako spojenec Damašku v úterý povstalcům a jejich rodinám nabídlo bezpečný odchod. Mají mít zaručenu beztrestnost a mohou si s sebou vzít lehké zbraně. Zatím ale tuto nabídku bojovníci nevyužili.

Umírněnější ze skupin minulý týden sdělily, že pokud začne příměří, postarají se do čtrnácti dní o evakuaci radikálů ze skupin Haját Tahrír aš-Šám, fronty An-Nusra a Al-Káidy.

Většina účastníků dnešní schůzky podle AFP vyjádřila souhlas s de Misturovým návrhem o zprostředkování jednání mezi skupinami a Ruskem. De Mistura připomněl, že v případě podobné situace v Halabu (Aleppu) v roce 2016 se rovněž nabídl jako prostředník k vyvedení radikálů z An-Nusry do provincie Idlib. Připomněl také, že se v Halabu cítil bezmocný, že nedokázal utrpení města zkrátit. "Nechci, aby se totéž stalo Ghútě a vy také ne," řekl dnes de Mistura. Opozice držela Halab čtyři roky do prosince 2016, rozhodující boje trvaly od února 2016 do konce roku.

Švédský vyslanec v RB OSN Olof Skoog požádal, aby se začala okamžitě plnit únorová rezoluce o příměří, kterou prosadilo Švédsko spolu s Kuvajtem. "Ze strany syrských úřadů jsou minimální náznaky ochoty ji plnit," řekl.

Agentura AFP s odvoláním na nejmenovaný diplomatický zdroj napsala, že v RB OSN panuje "silný pocit marnosti". Rusko podle tohoto zdroje neplní rezoluci o příměří a dá se očekávat, že to, co se nyní děje v východní Ghútě, bude pokračovat. "Na řadě je samozřejmě Idlib," sdělil tento zdroj s poukazem na severozápadní syrskou provincii, kde jsou soustředěni odpůrci Damašku a radikálové. Podle tohoto diplomata je svolávání schůzí Rady bezpečnosti jediný prostředek, jímž členové rady disponují a jímž mohou vyvinout tlak na Rusko jako spojence Damašku.