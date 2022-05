Luxusní vila v Itálii, nadávky Západu i Čechům. Kdo je Putinův propagandista Solovjov

Moderátor ruské televize Vladimir Solovjov je hlavní tváří propagandy režimu Vladimira Putina. Promlouvá často ze státní televize, kde má vlastní pořad Večer s Vladimirem Solovjovem. Minulý týden se během něj otřel o Čechy.

"Podívejte se na Čechy, stejně jako opravovali a přepravovali těžkou vojenskou techniku pro nacistické Německo, nyní to dělají pro Ukrajinu," tvrdil v rámci debaty o tom, že Západ posílá zbraně Kyjevu.

Osmapadesátiletý, dvakrát rozvedený otec osmi dětí v roce 2013 od Putina dostal státní vyznamenání a letos se Solovjov ocitl na sankčním seznamu Evropské unie jako člověk, který má podíl na agresi proti Ukrajině.

Minulý týden ruský prezident oznámil, že tajná služba FSB zatkla skupinu "neonacistů", kteří se prý moderátora chystali zavraždit. Tvrdil, že komando měla vyslat ukrajinská rozvědka SBU. V Rusku sice v posledních dvaceti letech zemřelo násilnou smrtí několik novinářů, ale vesměs se jednalo vždy o Putinovy kritiky. Ukrajinská SBU to označila za nesmysl: Solovjova přirovnala k německému nacistickému propagandistovi Josephu Goebbelsovi, ale zabít ho prý rozhodně nechtěla.

Z televizní obrazovky Solovjov tepe Západ a Ukrajinu za všemožné zločiny či nepravosti. A vyhrožuje. Například v nedávných vystoupeních tvrdil, že USA, Velká Británie a Polsko se chystají zaútočit na Rusko nebo že ukrajinští vojáci střílejí civilisty, aby to svedli na Rusy. "Ukrajina je nacistický stát," prohlásil ve vysílání 25. ledna.

Bývalý učitel na základní škole

Solovjov rovněž propaguje teorii o existenci amerických laboratoří s biologickými zbraněmi na Ukrajině a Západ obviňuje z rusofobie. "Jsme de facto ve válce s NATO a v ní není místo pro milosrdenství," varoval nedávno a položil si řečnickou otázku, zda státy Evropské unie a NATO budou mít dost zbraní, až ruská "speciální operace" na Ukrajině skončí. V jednom pořadu zase přemítal nahlas o tom, že ruská raketa Sarmat s jadernou hlavicí by mohla zničit Velkou Británii.

"Jeho práce spočívá v nenávistných výlevech, křiku, osobních urážkách a ponižování," charakterizoval ho ruský novinář Dmitrij Muratov z deníku Novaja Gazeta, který loni získal Nobelovu cenu míru.

Moderátor je velmi aktivní na sociálních sítích. Na ruském Telegramu se objevuje na sedmnácti různých účtech a má miliony sledujících. YouTube mu profil zrušil letos v březnu. Důvodem byly výzvy k násilí: novinář ve svých videích volal po tvrdším bombardování Ukrajiny.

Solovjov vystudoval ekonomii a začínal jako učitel matematiky a fyziky na základní škole. Na konci devadesátých let se začal objevovat v televizi a postupně to "dotáhl" na pozici hlavního Putinova propagandisty.

Nenávistná kampaň

Ačkoliv hlásá nepřátelství vůči Západu, sám tam rád jezdí. V Itálii vlastní tři nemovitosti, včetně sídla u jezera Como. Po začátku invaze na Ukrajinu 24. února neznámí pachatelé zaútočili na jeho dům v městečku Menaggio. Vodu v bazéně zbarvili do ruda, u vily založili požár a vstupní bránu pomalovali hanlivými nápisy. "Lidé ve městě jsou překvapeni, kdo vlastní ten dům. Nevěděli, o koho se jedná, co je to za člověka," řekl starosta města Michele Spaggiari s tím, že Solovjov se s místními obyvateli vůbec nestýkal.

Loni moderátor rozdmýchal nenávistnou kampaň proti komikovi a herci ázerbájdžánského původu Idraku Mirzalizademu. Ten si v jedné skeči dělal legraci z údajně špatné hygieny Rusů a doložil to svými zkušenostmi s matracemi v bytě, který měli před ním pronajati Rusové.

"Rusy přirovnává k špinavé matraci. Cožpak na to není paragraf? A co vůbec dělá v Rusku?" prohlásil v televizi. Mirzalizade dostal tisíce vyhrůžek a na sociální síti se objevily nabídky odměny za to, když mu někdo "pořádně naloží". Později jej dva muži v centru Moskvy skutečně napadli. Ruská prokuratura pak komika obvinila z šíření nenávisti a ponižování lidské důstojnosti, soud ho poslal na deset dnů do vězení.

Na konci dubna si Solovjov v televizním vysílání notoval s další známou tváří ruské propagandy, ředitelkou kanálu RT Margaritou Simonjanovou. Ta mluvila o nasazení jaderných zbraní. "Zatímco my přijdeme do ráje, oni prostě zařvou," řekl na to Solovjov. "Každý z nás jednoho dne umře," odpověděla Simonjanová.

Video: Solovjov tvrdí, že Češi vyzbrojovali nacisty