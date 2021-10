Případ svůdné Putinovy tlumočnice. Kdo je žena, která měla rozptýlit Trumpa?

Ruský prezident Vladimir Putin si najal atraktivní překladatelku, aby „rozptýlil pozornost" prezidenta Donalda Trumpa na summitu G20. V nové knize o tom píše bývalá tisková mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová. První úryvky z memoárů nazvaných "I'll Take Your Questions Now" (Nyní zodpovím vaše otázky) otiskl deník The New York Times.

0:37 Putinova tlumočnice umí být vyzývavá. Kráska měla rozptylovat Trumpa. | Video: Reuters

Grishamová píše, že se na ni během schůzky v japonské Ósace v roce 2019 obrátila poradkyně Bílého domu pro Rusko, aby poukázala na způsoby, jimiž se Putin snaží Trumpa vyvést z rovnováhy. "Když schůzka začala, Fiona Hillová se ke mně naklonila a zeptala se mě, jestli jsem si všimla Putinovy překladatelky, což byla velmi atraktivní brunetka s dlouhými vlasy, hezkou tváří a nádhernou postavou. Vyjádřila podezření, že tu ženu vybral Putin speciálně proto, aby odvedla pozornost našeho prezidenta." Jedná se o šestatřicetiletou Darju Bojarskou, která jako překladatelka pracuje v OBSE a pro ruské ministerstvo zahraničí. Její vášní je tanec salsa, píše britský bulvární deník Daily Mail, který dokládá její vnady na snímcích z jejích sociálních účtů, na kterých pózuje například v kožených šatech s hlubokým výstřihem. "Tlumočníky zajišťuje ministerstvo zahraničí na žádost prezidentské administrativy. Putin sám se na tomto procesu nepodílí,“ reagoval na obsah knihy prezidentův mluvčí Dimitrij Peskov. Bojarská už pro Putina tlumočila při setkání s prezidentem Barackem Obamou či šéfem FIFA. Na úryvky z knihy už reagoval i samotný Trump. "Stephanie na to neměla a bylo to zřejmé od samého začátku. Po našem vzájemném rozchodu se velmi rozzlobila a zahořkla,“ citoval Trumpova slova server Business Insider. Bývalý americký prezident tvrzení Grishamové ale nevyvracel. Vztah s Putinem se během Trumpova funkčního období podrobně zkoumal. Americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že Rusko vedlo v roce 2016 kampaň, která měla Trumpovi pomáhat získat Bílý dům. Americký prezident se navíc nikdy netajil obdivem k autoritářským vůdcům, jako je Putin. Grishamová v knize uvádí, že Trump měl na jednom setkání Putinovi říct, že jen kvůli kamerám nasadí tvrdý tón.