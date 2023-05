Putin se zakousl, teď má strach. Pokud pustí, je to jeho konec, říká novinářka

Vladimir Putin podle reportérky Deníku N Petry Procházkové pravděpodobně není sám ze sebe zklamaný. „Myslím si, že cítí určitý strach a je naštvaný na spoustu lidí ze svého okolí, protože v jeho očích to je jejich vina, že ten původní plán ovládnout Ukrajinu se nepovedl mnohem rychleji,“ říká Procházková s tím, že lidé jeho typu si málokdy přiznají, že oni udělali chybu.

V rozhovoru s Lindou Bartošovou novinářka také uvedla, že Vladimir Putin může být kvůli svému strachu nebezpečný. Zmínila i vliv propagandy na ruské obyvatele, kteří se v sociologických průzkumech bojí odpovídat pravdivě. "Velkou roli tam hraje manipulace. Proto bych byla, co se týče těch průzkumů, opatrnější a mnohem radši bych jezdila po ruských vesnicích a s těmi lidmi trávila večery, popíjela samohonku a vyprávěla si o jejich životech. Tak přijdete na to, co si myslí," popisuje držitelka francouzského Řádu čestné legie v pořadu Spotlight.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

Spotlight Aktuálně.cz - Petra Procházková



0:37 - 2:10 Novinářka Petra Procházková nedávno obdržela francouzské vyznamenání Řádu čestné legie, jaký význam pro ni ocenění mají? Bylo tohle v něčem speciální?

2:10 - 5:35 Francie ocenila nejen její novinářskou práci, ale i práci v lidskoprávních oblastech. Jak vnímá tyto dvě své roviny a kde mezi nimi musí stavět hranice? Nejsou podle ní v současné válce všichni novináři trochu aktivisti? Kam by se měla posunout témata v reportování o válce na Ukrajině?

5:35 - 9:35 Proč novináře svádí sympatizovat s tím, kdo je "menší"? Ale také o tom, jak jí občas vynadají i Ukrajinci. Co je v tomhle konfliktu černobílé a kde vidí odstíny šedi, o kterých je nutné začít mluvit?

9:35 - 12:45 Jaké jsou nálady v Rusku a proč by chtěla jezdit na reportáže i do ruských vesnic. Co si podle ní o současné situaci myslí Vladimir Putin?

12:45 - 16:05 Petra Procházková má za sebou mnoho reportáží z různých válečných konfliktů - je reportování z toho aktuálního konfliktu pro ni v něčem jiné? Proč za tím, že ruská invaze vůbec začala, vidí velké selhání západních zemí?