Putin promluvil o válce s Evropou. Znepokojivý tón naznačil, co má Kreml v plánu

před 14 minutami
Ruský prezident Vladimir Putin znovu vyvolal napětí v Evropě, když novinářům řekl, že kontinent riskuje rychlou a devastující válku, pokud by se rozhodl k ozbrojené konfrontaci s Moskvou. Jeho slova zazněla jen několik hodin před klíčovou schůzkou s americkými vyjednavači v Moskvě a jejich tón ukázal, že Kreml nemá v úmyslu ustupovat ani mírnit svou rétoriku.
Pokud chce s námi Evropa zahájit válku, jsme hned teď připraveni, tvrdí Putin | Video: Reuters

Putin v úterý prohlásil, že evropské návrhy na mír jsou pro Rusko "absolutně nepřijatelné" a že EU podle něj nepředkládá žádný reálný plán na ukončení bojů. Výrazy jako "stokrát jsem říkal, že válku s Evropou nechceme" kombinoval s otevřeným varováním, že pokud by se evropské státy rozhodly s Moskvou bojovat, "jsme na to připraveni" a Rusko by je podle něj dokázalo zničit tak rychle, že "už by nemělo s kým vyjednávat".

Pět hodin zavření s Putinem. Just spekuluje, co se dělo na schůzce, o níž se mlčí

just
7:35

Putinova slova přišla v době, kdy se Washington pokouší obnovit dialog a hledat cestu k míru. Do Moskvy v úterý přiletěl zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff, spolu s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, aby předložili ruskému vedení novou verzi mírového plánu. Jednání trvalo pět hodin a podle poradce Kremlu Jurije Ušakova bylo "užitečné a informativní", ale současně plné zásadních rozporů. 

Kreml některé návrhy označil za přijatelné, jiné za naprosto nepřijatelné. Podle Ušakova zastává Moskva vůči řadě bodů "kritický až negativní" postoj. Zároveň zdůraznil, že žádná ze stran nebude zveřejňovat detaily, což jen posiluje nejistotu ohledně toho, jaký konkrétní plán Spojené státy vlastně v Kremlu předložily, zvlášť poté, co byl původní americko-ruský návrh tajně přepracován a zredukován z 28 na 19 bodů. 

Rozpory mezi Moskvou a Kyjevem zůstávají hluboké: Rusko trvá na uznání své kontroly nad okupovanými územími, odmítá západní bezpečnostní záruky Ukrajině a věří, že má vojensky navrch - a tudíž i čas na své straně. Kreml může mírový proces zdržovat záměrně, aby na bojišti získal další výhody a zároveň přiměl Západ k ústupkům. 

Americké mírové jednání je jako cirkus nebo školka, říká bývalý ruský diplomat

Vladimir Putin.
2:08

V evropských metropolích panuje rostoucí nervozita, že Spojené státy vedou jednání bez přímé účasti EU či Ukrajiny. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová ve středu uvedla, že Rusko podle všeho o skutečný mír nestojí, a vyzvala k dalšímu posilování Ukrajiny. Nejasnosti kolem amerického postupu navíc prohlubuje i vnímání, že Donald Trump dlouhodobě vystupuje vstřícněji vůči Kremlu než vůči ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému. 

Ukrajina však nadále hovoří o šanci na dosažení dohody. Skeptici ovšem varují, že ruský režim nemá důvod spěchat a bude se snažit vyvolávat dojem ochoty jednat, aniž by ustoupil ve svých zásadních požadavcích.

 
