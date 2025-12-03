Pět hodin za zavřenými dveřmi. Novinář spekuluje, co se dělo na schůzce s Putinem

Konkrétní informace o včerejším jednání v Kremlu žádná média nepouštějí, ví se ale, že americká strana s ruskou mluvily více než pět hodin. "Dá se předpokládat, že jim Vladimir Putin opět dal jednu ze svých přednášek o historii a jednalo se nejpravděpodobněji o území. Myslím si, že se ruský prezident Američanům snažil vštípit, že to území je prostě ruské a jinak to nepůjde a válka bude pokračovat," vysvětluje Just.
Novinář tvrdí, že názor evropských lídrů Putina nezajímá. "Řekl, že jsou to jestřábi války, nepočítá s nimi. Rusko přehlíží nejen evropský plán, ale Evropany celkově. Evropané do toho vyjednávacího procesu tedy, bohužel, nijak nezasahují," uzavírá.