Pět hodin za zavřenými dveřmi. Novinář spekuluje, co se dělo na schůzce s Putinem

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 30 minutami
“Pro Rusko je nejdůležitější, že se bude dál jednat,” říká novinář žijící v Moskvě Jiří Just. Podle něj je při vyjednávání zásadní spor o území. “Ruská média o tom referují tak, že je teď míč na straně Donalda Trumpa a on by měl přinutit Ukrajinu vzdát se území,” doplňuje.
Spotlight News - Jiří Just | Video: Matyáš Zrno

Konkrétní informace o včerejším jednání v Kremlu žádná média nepouštějí, ví se ale, že americká strana s ruskou mluvily více než pět hodin. "Dá se předpokládat, že jim Vladimir Putin opět dal jednu ze svých přednášek o historii a jednalo se nejpravděpodobněji o území. Myslím si, že se ruský prezident Američanům snažil vštípit, že to území je prostě ruské a jinak to nepůjde a válka bude pokračovat," vysvětluje Just.

Novinář tvrdí, že názor evropských lídrů Putina nezajímá. "Řekl, že jsou to jestřábi války, nepočítá s nimi. Rusko přehlíží nejen evropský plán, ale Evropany celkově. Evropané do toho vyjednávacího procesu tedy, bohužel, nijak nezasahují," uzavírá.

 
