Americké mírové jednání je jako cirkus nebo školka, říká bývalý ruský diplomat

Kdo má ze všech ruských vyjednavačů největší vliv? Je to Jurij Ušakov, Kirill Dmitrijev, nebo někdo jiný?
Je to Putin. Všichni ostatní jen plní svou roli a to, co se od nich vyžaduje. Ani Ušakov, ani Dmitrijev, ani Sergej Lavrov (ministr zahraničí) neurčují politiku. Dmitrijev musí spolupracovat se Stevem Witkoffem a vysvětlovat mu, jak je dobré, aby USA co nejdříve vyšly Rusku vstříc s tím, že "pak budeme obchodovat, vyděláme peníze a všechno bude dobré".
Lavrov bude pracovat s Marcem Rubiem (americkým ministrem zahraničí) na diplomatické linii. Ale zatím se vše posunulo do neformálna.
Psali jsme o tom, že Witkoff byl na několika schůzkách bez svého vlastního tlumočníka, teď si s Ušakovem telefonovali přes WhatsApp…
Chodí tam bez pomocníků, bez diplomatů. Představte si, jak to funguje běžně: přijde diplomat, pak nějaký ministr, třeba Lavrov. Setká se s jiným ministrem, na schůzce s ním sedí různí odborníci, protože se můžou bavit o věcech, ve kterých se Lavrov příliš nevyzná.
Může tak říct: "Ivanove, ty se zabýváš ekonomikou, jak jsme na tom hospodářsky?" A Ivanov odpoví: "V ekonomice musíme řešit takové a takové otázky." A pak si to všichni zapíší. A když schůzka skončí, všichni se sejdou, shromáždí si své poznámky a sepíší text, vznikne diplomatická depeše, telegram, který se rozešle všem ambasádám, jde k Putinovi…
Boris Bondarev
- Narozen v roce 1980.
- Bývalý ruský diplomat, který pracoval pro ruskou stálou misi při OSN v Ženevě.
- Proslavil se tím, že jako jediný ruský diplomat po začátku války na Ukrajině v květnu 2022 rezignoval.
- "Již není s námi, ale je proti nám," okomentoval tehdy jeho odchod kremelský mluvčí Dmitrij Peskov.
- Na ruském resortu zahraničí působil od roku 2002.
Jenže Witkoff si s sebou nikoho nevezme, nic si nezapisuje. Když pak mluví s Trumpem, může všechno poplést, což už se vlastně stalo. Takže Američané nevědí, o čem se mluvilo na schůzce s Putinem. Trump to ví jen z toho, co mu řekl Witkoff - a neví to ani Rubio z ministerstva zahraničí, ani CIA, ani armáda.
Co to je? To je cirkus, školka. Zeptejte se kteréhokoli diplomata u vás v Praze, řekne vám, že takhle se to nedělá.
Ale proč to takhle dělají?
Witkoff je přece vyslanec míru a Donald Trump je stejný - také neví, nechce vědět. Myslí si, že jak je úžasný, jak je výjimečný a že všechno vyřešil. A přitom nevyřešil Severní Koreu, s Putinem se snažil něco vyřešit v roce 2018, ale nevyřešil nic…
Zničil íránskou jadernou dohodu, odešel z dohody o raketách středního a krátkého doletu. Je přesvědčen, že dělá všechno správně, protože je tak geniální. Není tedy divu, že za něj jedná Witkoff, případně jeho zeť Jared Kushner, který nemá vůbec žádné postavení, je prostě jenom ženatý s Trumpovou dcerou, ale jede do Moskvy na schůzku s Putinem…
U nás v Rusku nadáváme na Putina, že je to korupčník, diktátor. Ale ani on neposílá své příbuzné na jednání s USA.
Jak může z pohledu diplomata taková schůzka probíhat? Když se ji snaží vést lidé, kteří nemají žádné diplomatické zkušenosti a naproti nim stojí těžké váhy ruské diplomacie…
Pravděpodobně to vypadá tak, že Witkoff řekne: "Jste skvělý prezident, rádi bychom se s vámi spřátelili, pojďme rychle uzavřít dohodu." Putin na to: "Chci takové podmínky." A Witkoff odpoví: "Skvělé podmínky, sám bych souhlasil, ještě bych vám něco navrhl."
Všichni si podají ruce, Putin mu udělá historickou přednášku o Mongolech, Bohdanu Chmelnickém, o Polsko-litevské unii. O České republice nějak moc nemluví, rozčilují ho Poláci, ti přitáhli až do Moskvy…
Skončí díky tomuto mírovému plánu válka na Ukrajině?
Nemyslím si to. Proč by měla skončit?
Protože ruská ekonomika klesá, na frontě umřelo kolem 300 tisíc ruských vojáků…
Nic strašného, vydržíme, musíme zvítězit, počkáme, až zruší všechny sankce, a všechno bude v pořádku. Putin si myslí, že má dost času, myslí si, že má víc času než vy.
A je to tady: nejdřív Maďarsko a Slovensko, teď už i k vám do Česka přišel člověk, o kterém se říká, že za Ukrajinou tak úplně nestojí. A v Německu čím dál více posiluje AfD…
A co je nejdůležitější: Evropa nic pořádného nedělá, snaží se hrát nějakou roli, ale bojí se něco podniknout sama.
Takže Putin si myslí, že vydrží déle než evropští politici?
No samozřejmě, chystá se žít do 150 let a má spoustu času, teď je mu 70. On něco chce a pak toho dosahuje, nebojí se toho. Evropa se bojí všeho. Jediné, čeho se Evropa nebojí, je ukázat, jak se Evropa bojí.
Takhle se válka nezastavuje. Kdyby byla Evropa policie, tak by utíkala před zločinci. Říkala by: "My nechceme problémy, jděte dál, rabujte, zabíjejte. My budeme vyjadřovat morální podporu vašim obětem."
Na druhou stranu evropské země se rozhoupaly zvýšit výdaje na obranu, kupují nové zbraně, vojenské vybavení…
V Rusku byl populární váš Hašek a jeho příběhy vojáka Švejka. Je to o tom, jak Češi nechtějí bojovat za Rakousko. A stejné je to i teď, pokud nejsou lidé v Čechách připraveni bojovat, vzít zbraně, tak můžete nakoupit nejlepší drony a rakety, ale bez lidí nikam nedoletí.
Když se vrátíme k Trumpovi: dokáže válku ukončit tím, že pohrozí sankcemi a cly, pak bude zkoušet vyjednávat, taková metoda cukru a biče?
Nemůžete na jednu stranu válčit a na druhou říkat: "Teď vám dám tohle a tohle." Putin teď něco dobude a pak řekne: "Dobře, pojďme dál být přáteli" a zase to bude "business as usual" (česky "běžný provoz"; pozn. ed.), ne?
Čeho tím dosáhnete? Rusko bude prostě silnější, zase nashromáždí peníze a zase bude dál bojovat. A s cukrem a bičem by to muselo být jinak nastavené, byl by potřeba malý cukr a velký bič, spíš žádný cukr.
Ale není spíš žádný bič, i když pravda, teď jsou nové sankce proti Rosněfti a Lukoilu. Jenže ty samy o sobě válku nezastaví, Rusko to nějak zvládne.
Jenže kromě amerických sankcí přitvrzuje i Evropa, která zavedla 19 balíčků sankcí, ukrajinské drony útočí na ruský ropný a plynárenský průmysl…
Těch 19 balíků sankcí proti Rusku nefunguje. Představte si, že na vás zaútočí Čína, kolik balíčků bude potřeba pro Čínu? Asi 190, možná 1900, a stejně by to nefungovalo, protože sankcemi se nedá vyhrát.
Vezměte si třeba Írán, kolik let je pod sankcemi? A to na ně Američané uvrhli sankce už v roce 1979, když tam proběhla revoluce. A ano, žijí špatně, mají slabou ekonomiku, ale jejich režim nikam nezmizel, sedí tam lidé s vousy a stále vládnou, stále budují šaríu.
Takže ani 19 balíků sankcí Rusko nezlomí, i proto jich je tolik.
Právě proto, že některé nefungovaly, je Evropská komise reviduje, proto je jich tolik.
Neříkám, že sankce nefungují vůbec, ale nejsou dostatečné. Vše, co Evropa a Západ dělají, aby pomohly Ukrajině, je nedostatečné. Pokud jste si stanovili za úkol, aby Ukrajina mohla zastavit válku a dohodnout se na míru, který je pro ni výhodný, pak jí k tomu nepomáháte dostatečně.
Pokud nechcete, aby se dohodla na míru za podmínek, které jsou pro ni nevýhodné, a aby Putin vypadal jako vítěz a vy jako poražení, tak ji musíte podpořit víc. Protože to není Ukrajina, kdo prohraje, ale vy, Evropa a USA.
Můžou nějaký tlak na vyjednávání o míru vyvinout i evropští lídři? Starmer, Merz, Meloniová, Macron, všichni přicházejí na tiskové konference a slibují, že budou pomáhat, dávat víc peněz i víc zbraní.
Ať pomáhají, dají peníze a dají lidi. Ve 20. století byl velmi populární fenomén dobrovolníků. Například v korejské válce, když Američané už téměř porazili Severokorejce, tam najednou přiběhl milion čínských dobrovolníků. Byli dobře organizovaní, vyzbrojení zbraněmi.
Pošlete dobrovolníky na Ukrajinu. Kolik dobrovolníků můžete poslat? Můžete poslat dvě divize dobrovolníků? Můžete poslat tankový sbor? Alespoň nějakou divizi lidí s bezpilotními letadly.
Putin rád provádí různé hybridní operace a pak říká: "To jsme nebyli my, to nejsou naše drony, nevíme, kdo za tím je." A Západ to jen sleduje a jako by se snaží reagovat. Ale v žádné hře, ani ve fotbale nebo v šachu, pokud pořád jen reagujete na to, co dělá soupeř, nikdy nevyhrajete.
V hokeji je to stejné, musíte získat puk. Musíte ho držet a najet s ním k brance soupeře, abyste skórovali. Pokud budete pořád hrát jen u své branky, pořád v obraně, budete pořád jenom bránit a nakonec vám puk do té branky stejně vletí.
Minulý týden psal deník Politico o tom, že Evropa začala uvažovat o protiútocích proti ruským provokacím.
Měla by existovat velká strategie, která spojí všechno: musí tam být ekonomické sankce, politické úsilí, vojenská pomoc Ukrajině, přezbrojení Evropy a možná i přeformátování evropské bezpečnosti.
A klidně i takové akce, jako je nějaké digitální diverze. Ukrajina teď začíná bombardovat ruskou stínovou flotilu. Proč ne? Je možné najmout místní obyvatele někde v Africe, třeba piráty v Somálsku a zorganizovat je, aby tam potápěli lodě. A pak podobně jako Putin říct: "To jsme nebyli my, o tom my nic nevíme."