Putin nepoužívá internet. Uvažuje jako politik z 19. století, říká nizozemský rusista

Dost Rusů s válkou nesouhlasí, ale nebudou kvůli ní riskovat konfrontaci s Kremlem, říká přední nizozemský znalec Ruska a expert na ruskou politiku Hans van Koningsbrugge. V rozhovoru vysvětluje, že prezident Vladimir Putin přemýšlí jako politik z 19. století a z Ukrajiny si chtěl vytvořit nárazníkovou zónu. A popisuje, jak nizozemskou veřejnost stále ovlivňuje sestřelení letounu MH17 z roku 2014.

Byl jste jako znalec Ruska překvapen rozhodnutím prezidenta Vladimira Putina zaútočit na Ukrajinu?

Upřímně řečeno byl jsem překvapen tím, že se Rusové pokusili zaútočit na Kyjev a ovládnout celou Ukrajinu. Počítal jsem s tím, že nějaká ofenziva bude, ale spíše že se bude týkat jen Donbasu. Že ruští vojáci půjdou na administrativní hranice Doněcké a Luhanské oblasti a tam se zastaví. Uznání těchto dvou republik Vladimirem Putinem z 22. února tomu odpovídalo.

Myslíte si, že Putin a jeho lidé rozhodnutím zaútočit na Ukrajinu zároveň dopředu definitivně rezignovali na dobré vztahy s evropskými zeměmi a Spojenými státy? Asi nemohli čekat, že taková agrese zůstane bez odpovědi…

Vztahy byly velmi špatné už před invazí. Moji známí v Rusku říkali, že ruským pohledem to vypadá už dlouho, že je země ve válce přímo se Západem. Tón vysílání státní televize je dlouhodobě útočný a nenávistný. Ruští političtí předáci podle mě byli mentálně ve válce už před 24. únorem.

Často se debatuje o tom, jaké agresivní a velmi radikální výpady proti Západu zaznívají ve státní televizi. Jak vážně máme tato sdělení brát? Není to jen propaganda určená pro domácí ruské publikum?

Nikdo nevidí za zdi Kremlu, ale já jsem pro je brát velmi vážně. Ruská televize je prostředek komunikace nejen doma v Rusku, ale i směrem do zahraničí. Nedávno jsem se díval na jednu debatu, kde se hosté shodli, že každý, kdo kritizuje Rusko, je vlastně nacista. To je prostě velmi nebezpečné. Zároveň vysílání ruské televize funguje jako určitý ukazatel, jakým směrem se bude nebo může ubírat ruská politika. Proto zastávám názor, že není správné se nad tím usmívat, že je to jen nějaký cirkus.

Dá se říct, že v Rusku existuje určitá názorová propast mezi mladší a starší generací? Že spíše ti lidé, kteří ještě zažili sovětskou éru, jsou náchylnější k přijímání propagandy?

Do jisté míry je to asi pravda, ale nezapomeňte, že v Rusku je ve školách už mnoho let takzvaná výchova k vlastenectví. Cílem tohoto vyučování je ovlivnit mládež v zájmu státu. Momentálně Rusové v přístupu na světové sociální sítě potřebují VPN kvůli cenzuře a blokování. Osobně bych neřekl, že mladý nebo mladší Rus je automaticky nebo velmi pravděpodobně antiputinovec. Takto jednoduché to není.

Vraťme se k válce na Ukrajině. Někteří lidé zabývající se Ruskem říkají, že Putin chce za každou cenu dosáhnout nějakého výsledku, který bude moci doma vydávat jako úspěch…

Napadením Ukrajiny se Putin pustil do velkého rizika. Proč tolik riskoval? Vždy říkal a zdůrazňoval, že se Rusko cítí být ohroženo Západem a Severoatlantickou aliancí, ale každému soudnému člověku je jasné, že NATO se na Rusko nikdy nechystalo zaútočit. Myslím, že celá tahle situace vznikla do značné míry kvůli Putinovu okolí. Prezident vůbec nepoužívá internet a jeho spojením se světem jsou vlastně jen takzvaní siloviki. Tedy lidé z vedení armády, všech ozbrojených sil a tajných služeb.

Putin uvažuje jako politik z devatenáctého století. Důležité jsou pro něj nárazníkové zóny, za něž považuje Bělorusko a v o něco menší míře Kazachstán. Z jeho pohledu chybí nárazníková zóna na jihozápadě a chce ji udělat z Ukrajiny.

V podstatě se Putin moc neliší od Stalina nebo Brežněva. Ti byli také přesvědčeni, že dříve či později Západ na Rusko nebo Sovětský svaz zaútočí.

Je možné, že by Putina mohl svrhnout nějaký puč, když se válka na Ukrajině vyvíjí tak nepříznivě?

V Rusku je vše možné (smích). Ale teď vážně: nikdo nečekal, že Berlínská zeď padne tak brzy. Nikdo nečekal, že rozpad Sovětského svazu je možný. Já si myslím, že jediná šance na odstranění Putina od moci je skutečně nějaký převrat. Rozdělení ruských elit by k tomu mohlo vést.

Nevěřím ale, že by Rusové vyšli masově protestovat a požadovali změnu. To se nestane. Znám mnoho Rusů, kteří odmítají vše, co zavání nějakou revolucí. Sice někteří říkají, že tato válka je strašná a že s ní nesouhlasí, ale sami se snaží nějak přežít, pohybovat se v bezpečí domova a v nějaké své bublině. Nechtějí jít do konfrontace se státem a režimem.

Vy jste Nizozemec a od začátku války vidíme, že Amsterdam vystupuje poměrně radikálně vůči Rusku. Dodává Ukrajině mnoho zbraní, premiér Mark Rutte podporuje tvrdé sankce, kritizuje Putina. Má na tento postoj vliv sestřelení letadla společnosti Malaysia Airlines nad východní Ukrajinou v roce 2014, při kterém zahynulo mnoho Nizozemců a které je připisováno proruským separatistům?

Rutte v minulosti v zahraniční politice obvykle kopíroval německou kancléřku Angelu Merkelovou. To ale 24. února skončilo. Změnil kurz, protože takovou agresi prostě Nizozemsko považuje za nepřijatelnou. Tento postoj převládá i u nizozemské veřejnosti, která je sestřelením MH17 ovlivněna a v podstatě žádala po vládě nekompromisní stanovisko. A Rutte to vyslyšel.

