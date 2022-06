Putin je nemocný, zní z amerických tajných služeb. Zdroje zmiňují rakovinu i operaci

Vladimir Putin má zdravotní problémy, ale neznamená to, že umírá, zjistily podle amerických médií tajné služby Spojených států. Zpravodajci prý v době sílících spekulací sledují kondici devětašedesátiletého ruského prezidenta a mají o ní vlastní poznatky.

Ke zvěstem, které zesílily v době invaze na Ukrajinu, se nyní připojil i týdeník Newsweek. S odvoláním na své zdroje v amerických výzvědných službách, především v CIA a vojenské rozvědce DIA, napsal, že Putin trpí vážnými zdravotními komplikacemi.

Některé zprávy a informace podle Newsweeku naznačují, že vládce Kremlu má rakovinu a už po zahájení války na Ukrajině - konkrétně v dubnu - se podrobil operaci. Na několik dní byl pro své poradce a všechny ostatní nedostupný. Jedinou výjimku tvořil předseda Bezpečnostní rady a bývalý ředitel tajné služby FSB Nikolaj Patrušev.

Američtí a evropští experti také zkoumali některé videozáznamy z Putinových veřejných vystoupení. Například ten z 21. dubna, kdy ruský prezident přijal ministra obrany Sergeje Šojgua. Na záběrech se držel křečovitě stolu, přestože seděl, a jeho výraz v obličeji prozrazoval bolest.

"Putin je rozhodně nemocný, to v každém případě. Ale zda umírá, nebo ne, je čistá spekulace. To prostě nevíme," citoval Newsweek vysoce postaveného pracovníka americké armádní rozvědky DIA.

Stejný člověk ale připustil, že ověřených informací z Putinova okolí je nyní málo. "Jeden ze zdrojů našich zpráv vyschl v důsledku války na Ukrajině. A Putin se málo stýká se zahraničními politiky. Izoloval se, což posiluje různé spekulace," uvedl zpravodajec. Znamená to, že spolupracovník americké DIA v Rusku se odmlčel, protože nechtěl nebo nemohl pokračovat ve chvíli, kdy jeho země válčí na Ukrajině a Spojené státy Ukrajině posílají zbraně.

Velmi dlouhý stůl

Nakolik se psychický nebo fyzický zdravotní stav Vladimira Putina podílel na jeho rozhodnutí podniknout invazi do sousední země, nelze jednoznačně říct. O začátku války věděli před 24. únorem kromě ruského prezidenta zřejmě jen tři lidé: již zmiňovaný Patrušev, ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Úzký kruh, který rozhodl poslat přes hranici více než 150 tisíc vojáků, tak čítal jen čtyři lidi.

Tvrzení o údajném Putinově špatném duševním rozpoložení nebo dokonce jistém psychickém onemocnění jsou nepodloženými hypotézami. Pravdou však je, že v době pandemie koronaviru se šéf Kremlu extrémně izoloval od okolního světa a potkával se tváří v tvář jen s velmi malým počtem lidí.

Když Putin ještě krátce před válkou v Kremlu přijímal zahraniční politiky jako francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebo německého kancléře Olafa Scholze, seděl na opačném konci velmi dlouhého stolu. Lidé z Elysejského paláce potvrdili, že důvodem byla Putinova obava z nákazy koronavirem. Za několik dní nato se ale ruský prezident objevil v Pekingu na zahájení zimní olympiády.

Posedlý zdravím

Před několika lety Putin utrpěl zranění, které mu působí bolesti zad, ale informace o jeho původu se rozcházejí. Podle jedné verze spadl z koně, server Politico tvrdí, že měl nehodu při paraglidingu.

Ruský server Meduza napsal, že Vladimir Putin je svým zdravotním stavem posedlý a kamkoliv se vydá, jezdí s ním skupina lékařů. Dříve jich bylo pět, v posledních letech vždy nejméně devět. Meduza je respektovaný zpravodajský portál, kvůli ruské cenzuře sídlí v lotyšské Rize, ale má v Rusku hustou síť kontaktů a zdrojů.

Kreml má v utajování zdravotního stavu vůdců dlouholetou tradici. Kondice hlavy státu je považována za státní tajemství. Například bývalý sovětský lídr Leonid Brežněv měl několik let vážné problémy se srdcem, ale režim až do jeho smrti v listopadu 1982 popíral, že by byl jakkoliv nemocný. Stejně tak oficiálně neexistovaly problémy ruského prezidenta Borise Jelcina s alkoholem.

Zprávy o chatrném zdraví politiků ale nemusí vždy znamenat, že tomu tak skutečně je. Izraelská média v roce 2006 zveřejnila s odvoláním na diplomaty a zpravodajské služby text o tom, že íránský ajatolláh Alí Chameneí má rakovinu a umírá. Náboženský vůdce ale stále žije a je mu 83 let.

Video: Vladimir Putin na vojenské přehlídce 9. května