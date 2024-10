Pusťte nás, z krajanů uděláme dezertéry. Uprchlí vojáci z KLDR chtějí na Ukrajinu

Na vyslání severokorejských vojáků, kteří budou bojovat po boku ruských jednotek, hlasitě reagují uprchlíci z KLDR. Téměř dvě stě z nich žádá, aby se mohli vydat na Ukrajinu. Chtějí vést psychologickou válku. Jejich cílem je kromě záchrany krajanů před zbytečnou smrtí také snaha vysvobodit je z diktátorského režimu Kim Čong-una.

S nabídkou svých služeb oslovilo ukrajinskou ambasádu v Soulu téměř dvě stě severokorejských uprchlíků, kteří v současnosti žijí v Jižní Koreji. Všichni bývali vojáky a každý z nich má mezi sedmi až deseti lety zkušeností se severokorejskou armádou.

Nyní tyto dovednosti chtějí využít na Ukrajině. Proti severokorejským vojákům, kteří mají bojovat po boku ruských okupantů, chtějí vést psychologickou válku a demoralizovat je.

"Severokorejští vojáci tam jsou jako žoldáci, ale my bychom tam jeli jako dobrovolníci s mírovou misí. Naše přítomnost na Ukrajině může zásadně ovlivnit morálku jednotek KLDR," uvádí pro hongkongský list South China Morning Post Lee Min-bok. Sám ze Severní Koreje uprchl už v roce 1995 a následně se stal jedním z těch, kdo posílají do KLDR balóny s letáky zrazujícími od následování diktátorské Kimovy dynastie.

"Severokorejští vojáci mohou najít naději a kuráž v naší přítomnosti na Ukrajině, která by je mohla inspirovat k přechodu a hledání svobody," stálo v dopise, ve kterém ke schválení žádosti vyzývají přímo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Svou pozici považují za natolik jedinečnou, že se domnívají, že dokážou přinutit své bývalé kolegy-vojáky, aby z řad ruské armády dezertovali.

Podle 69letého Ahn Chan-li, který se k útěku z KLDR rozhodl kvůli rozhlasovému vysílání na hranicích a propagandistickým letákům posílaným do izolované země, by uprchlíci mohli do vyjednávání vstoupit poté, co by Ukrajinci zajali bojující severokorejské vojáky.

"Všichni jsme vojenští veteráni, kteří rozumí severokorejské vojenské kultuře a jejich psychologickému stavu víc než kdokoliv jiný. Jsme připravení jít kamkoliv, kde je potřeba práce agentů psychologické války - ať už prostřednictvím vysílání, šířením letáků, nebo i v pozici překladatelů," tvrdí.

Záchrana Severokorejců před Kimem a Putinem

Uprchlíci si od toho slibují úspěch, protože se domnívají, že vojáci KLDR jsou nespokojení. "Většina severokorejských vojáků, včetně elitních speciálních jednotek, trpí nedostatkem jídla a podvýživou. Vojáci, které vidíte na televizních přehlídkách, jsou pečlivě vybraní - jsou to ti nejsilnější z celé populace," říká Ahn.

Využít by uprchlíci chtěli i motivace vojáků k boji. Ta není vyvolána finanční odměnou ani osobními zájmy. "Na rozdíl od ruských žoldáků, kteří mohou pracovat pro peníze, Severokorejci nedostávají žádný plat a jejich rodiny doma nemají z jejich povolání žádné benefity. Ve skutečnosti jsou to 'otročtí vojáci', kteří jsou nuceni jít do konfliktu bez účelu nebo ochrany," popisuje jejich situaci pro agenturu UPI Lee Hyunseung, také bývalý voják a uprchlík z KLDR.

Severokorejci naopak budou po boku Rusů bojovat jen proto, že dostali příkaz, o kterém se domnívají, že ho nemohou odmítnout. Toto přesvědčení se jim pokusí jejich bývalí kolegové vyvrátit. "Nejsilnější ukrajinskou zbraní není palebná síla, ale spíš pravda - komunikovaná přímo a silně. Jako někdo, kdo žil pod tvrdým železným stiskem režimu, vím, že nejsilnější zbraní je pravda. Pravda o chamtivosti Kim Čong-una a realita jejich situace může zlomit psychologický řetěz, který je váže s režimem," dodává.

Kim vyslal do Ruska členy elitní jednotky Bouře, která má podle odborníků lepší výcvik i vybavení než zbytek početné severokorejské armády. Vojáci by měli být schopní operovat za nepřátelskými liniemi a při hlídání hraničních přechodů s Čínou prokázali své schopnosti jako odstřelovači. O jejích členech se mluví jako o loajálních k režimu, se kterým jsou ideologicky spříznění.

Rostoucí vazby mezi Pchjongjangem a Kremlem budí obavy také u jihokorejské vlády. Prezident Jun Sok-jol dokonce navrhl, že by vláda měla přehodnotit dlouhodobou pozici o neposkytování zbraní zemím nacházejícím se v konfliktech. Pokud by k rozhodnutí došlo, mohl by Kyjev dostat protiletadlové střely a dělostřelecké granáty.

Video: Tajné služby hlásí, že se Severní Korea fakticky zapojila do války, oznámil Zelenskyj (15. 10. 2024)