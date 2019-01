Trauma, které nekončí. Brexit už Brity unavuje, radši se o něm nebaví, popisují Češi

Britové poté, co parlament odmítl dohodu premiérky Theresy Mayové o brexitu, stále nevědí, zda země skutečně opustí 29. března Evropskou unii a v jaké podobě to bude. Premiérka Theresa Mayová sice ustála hlasování o nedůvěře vlády, ale zemi dál svírá nejistota a hrozba chaotického neřízeného brexitu. Pro většinu z nich jsou vyjednávání už příliš dlouhá, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz český sociolog Václav Štětka, který působí na britské Loughborough University.

"Britové jsou z toho unavení. Projevuje se to i tak, že se do jisté míry tomuto tématu v rozhovorech vyhýbají, snaží se ho potlačovat. I já při konverzacích s kolegy na univerzitě pozoruji tendence tvářit se, jako kdyby ten problém neexistoval," popisuje Štětka s tím, že pro řadu lidí se téma brexitu přesouvá do podoby určitého traumatu. "Ať už proto, že nesouhlasí s výsledkem referenda, nebo se obávají dopadu brexitu," dodává.

Ludmila Stáně, která stejně jako její manžel pochází z Česka, je aktivní v krajanském spolku Velehrad v Británii. I podle jejího názoru se brexit příliš vleče.

"S britskými přáteli se o tom ani moc nebavím. Když na brexit přijde řeč, tak obvykle dají oči v sloup nebo něco takového. Angličané jsou tradičně flegmatičtí. Příliš se nerozrušují. Ale samozřejmě si všichni myslí, že vše mělo být už dávno vyřešeno," vysvětluje Stáně.

Rozdílné názory mezi Brity ale panují na to, zda by možné opakované referendum, o kterém se mezi politiky na ostrovech diskutuje, přineslo jiný výsledek.

"Nemyslím si, že by referendum dopadlo stejně, pokud by se v něm lidé mohli vyslovit k dosavadnímu projednávání brexitu. A vyjádřit se, jestli souhlasí s tím, co vláda vyjednala, nebo zda raději chtějí setrvat v Evropské unii. Průzkumy ukazují, že došlo ke změně nálad. Že posiluje ta část, která si přeje zůstat v EU. Nejčerstvější průzkumy hovoří o 54 procentech. Věřím tomu, že dnes by referendum dopadlo jinak než před dvěma lety," říká Václav Štětka.

Jiný názor má ale Ludmila Stáně. Podle ní ve Velké Británii není tradice referend a to, které v červnu 2016 svolal tehdejší premiér David Cameron, příliš rozdělilo společnost. Sama volila proti brexitu, její manžel hlasoval opačně. "Bála jsem se zmatku, co se stane, když vyhrají stoupenci odchodu. Myslím, že druhé referendum by nedopadlo jinak. Lidé, kteří hlasovali pro brexit v tom prvním, mají stále stejné důvody, proč tak zvolit znovu," myslí si.

Alena Lihnartová žije ve Skotsku, kde se mluví o novém referendu o nezávislosti země a opuštění Velké Británie. Skotové totiž chtějí podle průzkumů v EU zůstat.

"Druhé referendum o brexitu by zákonitě vedlo k druhému skotskému referendu, jehož příznivkyní nejsem. Z toho důvodu se raději smířím s tvrdým brexitem, pokud Evropská unie nebude vstřícná. Další oddalování odchodu neřeší nic, je to špatné pro firmy i občany," soudí Linhartová.

Dosud rozhodnutí Britů opustit Evropskou unii pro Čechy žijící na ostrovech neznamenalo žádné změny. To se ale podle sociologa Václava Štětky brzy změní.

"V praktickém životě ještě žádnou změnu necítím. Ani na hranicích. Na doporučení zaměstnavatele už jsem ale zažádal o takzvaný pre-settled status, který britská vláda nabídla občanům zemí EU, aby mohli pracovat i po brexitu. Zatím mi nic život nekomplikuje, ale ta nejistota v tom, že nevíme, co brexit bude konkrétně znamenat, ta výrazně narůstá a je nepříjemná," vysvětluje.

Brexit má podle plánu premiérky Mayové nastat 29. března, ale úterní odmítnutí dohody Dolní sněmovnou situaci zkomplikovalo. Stále hrozí takzvaný tvrdý brexit bez dohody, kdy by Británie EU opustila ze dne na den a bez vyjednaných dohod s Bruselem, což by způsobilo problémy hlavně v obchodu nebo dopravě. Ve hře je také odklad brexitu.

