Tragédie v Řecku. Při srážce dvou vlaků zahynulo 32 lidí, raněných je přes osmdesát

Při čelní srážce dvou vlaků v Řecku zahynulo v noci na středu nejméně 32 lidí, dalších 85 jich utrpělo zranění. Podle agentury Reuters je to nejtragičtější železniční nehoda v zemi za posledních několik desetiletí. U města Larisa v centrální části země se srazil ve vysoké rychlosti osobní vlak mířící z Atén do Soluně s nákladní soupravou, která jela ze Soluně do Larisy.

Několik vagonů po srážce vykolejilo a vzplálo, uvedly už dříve světové agentury. Mnoho cestujících utrpělo popáleniny. "Uslyšeli jsme obrovskou ránu. Bylo to strašných deset vteřin. Převraceli jsme se ve vagonu, dokud jsme nespadli na bok," popsal osmadvacetiletý cestující Sterjos Minenis. Poté podle něj vypukla panika a chaos. "Oheň, visící kabely, rozbitá okna, křičící lidé, uvěznění lidé," uvedl Minenis. Podle médií cestovalo v meziměstském vlaku asi 350 lidí. "Evakuace cestujících se odehrává ve velmi obtížných podmínkách vzhledem k závažnosti srážky obou vlaků," popsal mluvčí hasičů Vasilis Varthakojannis. Hasiči uvedli, že o nehodě byli informováni krátce před úterní půlnocí místního času (kolem 23 hodin SEČ). Stanice Skai odvysílala záběry vykolejených a těžce poničených vagonů a hustým dýmem, píše Reuters. Záchranáři se svítilnami na čelech v hustém dýmu vytahovali z vagonů kusy kovu, aby mohli hledat uvězněné lidi, popsala AP. Podle stanice BBC na místě zasahovalo kolem 150 hasičů a 40 sanitek. Cestující, kteří utrpěli lehčí zranění nebo se jim nic nestalo, byli podle ní převezeni autobusem do Soluně, vzdálené 130 kilometrů severně od místa neštěstí. Úřady kontaktovaly armádu, aby pomohla se záchrannými pracemi, popsala AP. Stárnoucí řecký železniční systém potřebuje modernizaci, mnoho spojů jezdí po jednokolejné trati a na řadě míst stále není instalována signalizace a automatické řídicí systémy, upozornila agentura Reuters. Připomněla rovněž, že při čelní srážce dvou vlaků v roce 1972 zahynulo u Larisy 19 lidí.