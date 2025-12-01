Při požáru věžáků v Hongkongu zemřelo 151 lidí, policie zadržela 13 podezřelých

Předběžné vyšetřování podle agentur naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.
Hledání pozůstatků obětí v sutinách budov bude podle policie trvat zřejmě ještě tři týdny, píše Reuters.
"Bylo okamžitě zahájeno důkladné vyšetřování pro podezření z neúmyslného zabití," uvedl podle agentury AFP šéf hongkongské bezpečnosti Chris Tang. Veřejnost se ale podle agentury AP domnívá, že odpovědnost by měli nést i zástupci místní správy.
Úřady provedly test vzorků síťovin na lešení kolem sedmi vyhořelých budov a zjistily, že nesplňují standardy, ačkoliv prvotní vyšetřování tvrdilo opak. "Nyní, když už je oheň uhašen, jsme se mohli dostat do míst, která předtím nebyla přístupná a vzali jsme odtud vzorky," řekl Tang.
Oheň vypukl ve středu odpoledne místního času a hasičům se ho podařilo uhasit až v pátek. Zahynulo při něm nejméně 146 lidí, desítky dalších jsou zraněny a tisíce lidí přišly o domov.
V Hongkongu se nacházejí jedny z nejvyšších obytných budov, které zároveň patří k nejhustěji obydleným na světě. Požáry představovaly v minulosti pro město častou pohromu, zejména v chudých čtvrtích. V posledních letech ale kvůli posílení bezpečnostních opatření propukají stále méně, píše AFP.