Při požáru věžáků v Hongkongu zemřelo 151 lidí, policie zadržela 13 podezřelých

Bambusové peklo v Hongkongu: Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných a zničené domovy
Obrovský požár, který stále zuří v bytovém komplexu v Hongkongu, si dosud vyžádal nejméně 55 mrtvých, téměř 300 lidí se pohřešuje. Podle policie mohl vzniknout kvůli „hrubě nedbalému“ postupu stavební firmy, která používala nebezpečné materiály.
Ve čtvrtek ráno policie prohledala kanceláře firmy, která zajišťovala údržbu komplexu, a zabavila dokumenty, jež se vztahují k Wang Fuk Court, společnost na žádost o komentář nereagovala.
Na záběrech z místa bylo vidět plameny šlehající z nejméně dvou dvaatřicetipatrových věží zahalených do zelené stavební sítě a bambusového lešení. Bambusové lešení, tradiční prvek čínského stavitelství, podléhá v Hongkongu od března postupnému zákazu z bezpečnostních důvodů.
Úzce zastavěný komplex v severní části čtvrti Tai Po tvoří osm bloků s 2000 byty, kde žije přes 4600 lidí, kteří dlouhodobě trpí akutním nedostatkem dostupného bydlení. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Reuters
ČTK ČTK
před 2 hodinami
Počet obětí požáru v Hongkongu vzrostl na 151 a úřady nadále pohřešují více než 40 lidí, píše agentura Reuters s odvoláním na místní policii. V souvislosti s vyšetřováním příčin tragédie z minulého týdne zadržely úřady dosud 13 lidí.

Předběžné vyšetřování podle agentur naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.

Hledání pozůstatků obětí v sutinách budov bude podle policie trvat zřejmě ještě tři týdny, píše Reuters.

"Bylo okamžitě zahájeno důkladné vyšetřování pro podezření z neúmyslného zabití," uvedl podle agentury AFP šéf hongkongské bezpečnosti Chris Tang. Veřejnost se ale podle agentury AP domnívá, že odpovědnost by měli nést i zástupci místní správy.

Úřady provedly test vzorků síťovin na lešení kolem sedmi vyhořelých budov a zjistily, že nesplňují standardy, ačkoliv prvotní vyšetřování tvrdilo opak. "Nyní, když už je oheň uhašen, jsme se mohli dostat do míst, která předtím nebyla přístupná a vzali jsme odtud vzorky," řekl Tang.

Související

Příbuzní pohřešovaných z hongkongského komplexu ztrácejí naději

Hong Kong, Čína, bytový komplex, požár

Oheň vypukl ve středu odpoledne místního času a hasičům se ho podařilo uhasit až v pátek. Zahynulo při něm nejméně 146 lidí, desítky dalších jsou zraněny a tisíce lidí přišly o domov.

V Hongkongu se nacházejí jedny z nejvyšších obytných budov, které zároveň patří k nejhustěji obydleným na světě. Požáry představovaly v minulosti pro město častou pohromu, zejména v chudých čtvrtích. V posledních letech ale kvůli posílení bezpečnostních opatření propukají stále méně, píše AFP.

Prohlédnout si 14 fotografií
 
