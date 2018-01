před 13 hodinami

Šest lidí v úterý přišlo o život, když se na severu Itálie srazily dva kamiony s cisternovým vozem. Informovala o tom agentura ANSA. Nehoda se stala na dálnici A21 mezi městy Brescia a Turín. Cisternu zachvátil požár, když do ní vrazily dva kamiony. Kromě šesti mrtvých si havárie vyžádala neupřesněný počet zraněných. Dálnice byla v obou směrech uzavřena. Na místě zasahovaly kromě hasičů tři sanitky a vrtulník. Záchranářům komplikoval práci hustý dým, který se valil z nabouraného vozidla. To narazilo do dalších aut. Příčina neštěstí se vyšetřuje.

autor: ČTK | před 13 hodinami

Související



Hlavní zprávy