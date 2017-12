V Keni se čelně srazil autobus s kamionem, při nehodě zahynulo nejméně 30 lidí

před 1 hodinou

Alespoň třicet mrtvých a 16 zraněných si vyžádala kolize autobusu s kamionem na nebezpečném úseku dálnice na západě Keni. K nehodě došlo mezi městy Nakuru a Eldoret, informovala agentura AFP. Mezi oběťmi je i tříleté dítě. Podle keňského deníku Daily Nation zemřelo šest osob po transportu do nemocnice."Máme třicet mrtvých," uvedl místní policejní šéf Zero Arome. "Všechna těla byla z trosek vyproštěna a zranění byli převezeni do nemocnice," dodal. Autobus vyjel z města Busia na hranicích s Ugandou a vezl 46 pasažérů. V momentě srážky na úseku dálnice, který je známý vysokým rizikem havárií, jel autobus v protisměru, citoval Aromeho web Daily Nation. Ani jeden z řidičů srážku nepřežil.

autor: ČTK | před 1 hodinou

