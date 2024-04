Prezidentem Slovenska bude Ficův spojenec Peter Pellegrini. Získal 53 procent hlasů

Předseda slovenského parlamentu a vládní strany Hlas Peter Pellegrini, který je spojencem premiéra Roberta Fica, v rozhodujícím druhém kole slovenských prezidentských voleb porazil diplomata Ivana Korčoka. Ten už přiznal porážku a vítězi pogratuloval. Kritizoval však útočnou a neprůhlednou kampaň. Pellegrini získal 53 procent hlasů, Korčok 47 procent. Účast dosáhla 61 procent.

Národ rozhodl, koho chce mít za prezidenta, řekl Pellegrini. Své zvolení vnímá jako upevnění vlády premiéra Roberta Fica a vládní koalice. Vláda se nemusí obávat, že z Prezidentského paláce vznikne centrum, které vládě bude škodit, prohlásil příští šéf státu, který před novináře předstoupil ve společnosti Fica a bývalého prezidenta Ivana Gašparoviče.

"Budu chránit a bránit zájmy Slovenské republiky. Budu prezidentem, který bude podporovat vládu ve snaze zlepšovat život lidí na Slovensku. Udělám vše pro to, aby Slovensko vždy zůstalo na straně míru a nestanulo na straně války, ať se to někomu líbí anebo nelíbí, ať mne za to kritizuje, kdo chce," řekl ve zjevné narážce na rezervovaný postoj vládní koalice k podpoře Ukrajiny, která se už déle než dva roky brání agresi Ruska.

Pellegriniho tábor v kampani označoval jeho hlavního soupeře, prozápadního liberála Ivana Korčoka, který dokázal favorizovaného kandidáta vládního tábora v prvním kole porazit, za "kandidáta války" či rovnou za válečného štváče.

Pellegrini přislíbil, že bude prezidentem všech občanů, bez ohledu na to, zda jej volili, anebo nikoliv. "Vždy budu na straně Slovenské republiky, její zájmy budou pro mne na prvním místě," zdůraznil.

Nový slovenský prezident se ujme funkce v polovině června, kdy skončí pětiletý mandát současné prezidentce Zuzaně Čaputové. Ta se o znovuzvolení neucházela.

"To vám nezapomenu"

Kariérní diplomat Ivan Korčok přiznal porážku a Pellegrinimu blahopřál k vítězství. Současně ho ale kritizoval za netransparentní a útočnou kampaň. "Jsem upřímně zklamán, rozčarován. Nejsem zlomen. Výsledek je třeba přijmout a respektuji ho," řekl Korčok.

Prezidentské volby na Slovensku podle něj ukázaly, že je lze vyhrát i s netransparentní kampaní a také šířením nenávisti. Dodal, že o vítězi rozhodla vysoká volební účast a strach. O Korčokovi Pellegrini a někteří další vládní politici tvrdili, že by byl prezidentem války. "Toto vám nezapomenu," řekl Korčok.

Korčoka do jeho volebního štábu v centru Bratislavy přišlo podpořit mnoho hostů. Mezi nimi nechyběli například bývalý slovenský prezident Andrej Kiska, expremiér Mikuláš Dzurinda, herec a bývalý politik Milan Kňažko či někdejší diplomatka a herečka Magda Vášáryová.