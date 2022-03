Ruský vojenský konvoj může naznačovat plány na obléhání Kyjeva. Teď se ale zastavil

Je až nesmyslně dlouhá a může být předzvěstí drsného obléhání Kyjeva, shodují se analytici ve svém hodnocení 64kilometrové kolony tanků a vojenských vozidel, která směřuje k ukrajinské metropoli. Její postup se ale zasekl, informovalo ve čtvrtek britské ministerstvo obrany. "Zdržel ji tvrdý ukrajinský odpor, mechanické poruchy a dopravní zácpy," píšou Britové.

Poprvé se objevily satelitní snímky konvoje tento týden v pondělí. Ruské jednotky původně vyrazily ze severu z Běloruska a ze severovýchodu z Ruska.

Západní zpravodajské služby a analytici se domnívají, že účelem konvoje je pokusit se obklíčit třímilionový Kyjev, odříznout ho od zásobování a zabránit obyvatelstvu odejít. Zcela jednoznačné to ale není - další variantou je podle expertů to, že konvoj má za úkol odříznout severovýchod Ukrajiny od zbytku země.

"Jsme svědky v podstatě druhé fáze (invaze), posunu k mnohem brutálnější … válce, která povede k mnohem většímu počtu civilních obětí a krvavějším střetům," míní například Mathieu Boulègue, odborník na ruskou armádu a válečnictví z think-tanku Chatham House sídlícího v Londýně.

V konvoji jede podle odhadů až 15 tisíc vojáků, což odpovídá síle jedné armádní divize.

Některé vozy mají mezi sebou poměrně velké rozestupy, v jiných úsecích jedou dvě nebo tři vozidla vedle sebe. Jsou mezi nimi cisterny s palivem či nákladní auta s jídlem, municí a vojáky. A také obrovský počet tažených a samohybných děl i různých typů bojových vozidel pěchoty - laickým okem jednoduše tanků.

"Stopy vozů, které sjely ze silnice možná kvůli prověření případného útoku z boku, jsou místy patrné v čerstvě napadaném sněhu pokrývajícím pole," popisuje satelitní snímky, které pořídila americká soukromá firma Maxar, britský deník The Guardian.

Bombardovat? Příliš složité

Ruská kolona má ale řadu problémů. Zaprvé jí nejspíš dochází palivo, jak řekl nejmenovaný představitel amerického ministerstva obrany agentuře AFP. V některých lokalitách podél trasy konvoje schází už i potraviny, dodává AFP. Američané také bez dalších důkazů či podrobností naznačují, že morálka mezi ruskými vojáky se rychle zhoršuje.

Vojenští analytici také upozorňují, že není obvyklé, aby vojenský konvoj byl tak dlouhý, a že to samo o sobě může být důsledkem nedostatečného strategického plánování.

Ukrajinská armáda by ho sice mohla bombardovat ze vzduchu, bylo by ale velmi komplikované tímto způsobem zničit celý konvoj, upozorňuje Frederick W. Kagan, který se na americkém think-tanku Institut pro studium války věnuje analýze ruské invaze. "Ukrajinci by se museli rozhodnout, že své (kapacitně) velmi limitované letectvo nasadí na velmi obtížný cíl," míní Kagan.

Ukrajinské velení místo toho teď soustředí síly tam, kde je ruská hrozba největší. Jsou to například města čelící přímému útoku. "Nemůžete zasáhnout všechno. Takže se jako ukrajinský velitel musíte rozhodnout, kde to bude mít největší dopad," uvedl pro americkou stanici CNN Mark Hertling, generálporučík americké armády ve výslužbě. Rusové navíc podle informací amerických zpravodajců konvoj s velkou pravděpodobností sami hlídají ze vzduchu.

Možné je i to, že ukrajinští velitelé vyčkávají, až konvoj dorazí do obydlených okrajových čtvrtí Kyjeva, kde by jeho destrukce byla snazší a okolní domy by poskytovaly lepší ochranu vojákům s protitankovými střelami, píše americký deník New York Times. Taková taktika se v osvědčila například ve válce v Iráku, připomíná konzervativní magazín National Interest.

Konvoj narazí na odpor

Jenže konvoj se teď zastavil. "Je možné, že se Rusové sami přeskupují a přehodnocují (postup)," uvádí zdroj z amerického resortu obrany. "Ten konvoj částečně ukazuje, jak se Rusové snaží přizpůsobit problémům, které si sami způsobili přípravou a provedením celého útoku," míní Kagan.

Ruští okupanti na Ukrajině narážejí na tvrdý odpor místních a stejně je tomu i v případě vojenského konvoje. Například lidé z kyjevské čtvrti Obolonskyj rajon a z nedaleké vsi Horenka, které leží na očekávané další trase konvoje, odmítají opustit své domovy. Místo toho hloubí zákopy a staví barikády, aby se na útok připravili, píše list The Guardian. "Nemáme co ztratit, kromě naší svobody," prohlásil ve čtvrtek v dalším z emotivních projevů k národu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten zůstává s nejbližšími spolupracovníky v hlavním městě.

Video: Může změnit hru, míní o konvoji analytik Kraus