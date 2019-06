Před krizí utekly z Venezuely už čtyři miliony lidí, OSN chce podpořit okolní země

před 36 minutami

Již více než čtyři miliony lidí uprchly v posledních několika letech z Venezuely, kterou sužuje politická a hluboká ekonomická krize. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Organizace spojených národů. Kvůli nárůstu počtu uprchlíků by měl svět podpořit země, do nichž se Venezuelané uchylují, uvedl zmocněnec OSN a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Obyvatelé někdejší ropné velmoci utíkají ze země, v níž se lidem nedostává základních potravin či léků a kterou ovládá autoritářský režim socialistického prezidenta Nicoláse Madura. Jen za sedm měsíců od loňského listopadu přibyl ve statistikách OSN milion venezuelských uprchlíků. "Tato alarmující čísla podtrhují naléhavou potřebu pomoci komunitám, které se v hostitelských zemích uprchlíků ujímají," uvedl v pátečním tiskovém prohlášení zvláštní zmocněnec OSN a IOM pro Venezuelu Eduardo Stein. "Latinskoamerické země a státy Karibiku se snaží reagovat na tuto nebývalou krizi, ale nemůžeme čekat, že v tom budou pokračovat bez mezinárodní pomoci," dodal Stein. Venezuelané se stávají jednou z nejpočetnějších národních skupin, kterou nutí situace v jejich zemi hledat útočiště za hranicemi a podle OSN je jejich exodus největší migrační krizí moderních dějin Jižní Ameriky. Nejvíce jich zamířilo do sousední Kolumbie, která registruje 1,3 milionu venezuelských uprchlíků. Následuje Peru s více než tři čtvrtě milionem a dále Chile, Ekvádor, Brazílie a Argentina. Velké množství venezuelských uprchlíků je i v Mexiku, zemích střední Ameriky a ve státech Karibiku. Některé jihoamerické země začínají požadovat větší mezinárodní pomoc. K té například na konci května vyzvala kolumbijská vláda, podle níž přibývá v zemi denně na 2500 dalších venezuelských emigrantů. Peru ve čtvrtek oznámilo, že kvůli neorganizovanému přílivu lidí zavede humanitární víza, která bude muset mít každý oprávněný žadatel o azyl. Co se děje ve Venezuele: Vše o pokusu o puč, chaosu a síle Madurova režimu číst článek Do oblasti na hranici mezi Kolumbií a Venezuelou má v pátek dorazit herečka a zvláštní vyslankyně Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Angelina Jolie. Během dvoudenní cesty navštíví mimo jiné tábor, ve kterém ve stanech žijí venezuelští uprchlíci. Jolie se v regionu naposledy pohybovala loni v říjnu, kdy se setkala s venezuelskými uprchlíky v Peru.