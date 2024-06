Třetí jméno ve hře. Eurokomisařkou se nakonec může stát neznámá česká diplomatka

Česká vláda dosud neschválila jméno nového českého eurokomisaře nebo eurokomisařky. A to přesto, že čím dříve dodá nové jméno a preferovanou agendu, tím větší šanci bude mít ji získat. Jedním z důvodů vyčkávání může být fakt, že by nominaci mohl dostat překvapivý uchazeč - přesněji uchazečka.

Starostové poslali vládě jména ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a nově zvolené europoslankyně Danuše Nerudové (oba za STAN). Je na koalici, jestli z nich vybere jedno jméno, nebo předá Ursule von der Leynové coby pravděpodobně opětovné šéfce Evropské komise obě dvě, ať si vybere.

Tým Petra Fialy (ODS) tuto otázku dosud oficiálně neřešil. Premiér pouze řekl, že chce mít komisařské jméno vybrané během července. Na pozadí vládního klidu se mezitím začalo skloňovat třetí jméno. Je jím pro širší veřejnost neznámá diplomatka, stávající česká velvyslankyně při EU v Bruselu Edita Hrdá.

Úvaha v zákulisí je následující: von der Leyenová by ráda sestavila novou komisi paritně z mužů a žen. Je proto možné, že z dvojice Síkela-Nerudová dá přednost bývalé rektorce.

Ta má však výrazně menší podporu u členů vlády než favorizovaný ministr průmyslu. Fialova koalice by v tom případě mohla sáhnout po třetím vzadu - bruselské velvyslankyni Hrdé. Jako možnou komisařku za Česko ji po eurovolbách zmínil i vlivný bruselský server Politico.

"Jméno velvyslankyně Hrdé coby kompromisní kandidátky do Bruselu zaznělo před pár dny v kuloárech," řekla Aktuálně.cz poslankyně STAN, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Lucie Potůčková. Dodala však, že její hnutí "trvá na svých nominantech".

Hrdou by musel vládě někdo navrhnout. Nikdo takový se k tomu zatím nepřihlásil. Oslovení ministři se k věci odmítli vyjádřit s tím, že komisařská debata pětikoalici teprve čeká. "Do potvrzení nové šéfky Evropské komise to pro nás není téma dne," prohlásil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). K tomu by mělo dojít na summitu EU koncem tohoto týdne, respektive při hlasování europoslanců v polovině července.

Na dotaz k možné přijatelnosti Hrdé coby eurokomisařky neodpověděl ani premiér Fiala. Zmínil jen, že vláda "pravděpodobně vybere" ze jmen dodaných koalicí STAN a Pirátů. Mezi nimi je kromě Síkely a Nerudové ještě pirátský kandidát Marcel Kolaja. Ten je ovšem prakticky bez šancí.

Když se poprvé mezi lidmi z české evropské politiky objevilo jméno Edity Hrdé, ambici na eurokomisařku odmítla. "Je to celé vymyšlený příběh. O post eurokomisařky se rozhodně neucházím," odpověděla Hrdá letos v dubnu ČT.

Politici většinou kariérní diplomatku se zkušenostmi z mezinárodních organizací hodnotí jako nápomocnou zaměstnankyni státu, která v Bruselu poskytuje dobrý servis. Veřejnou pochvalu za "vynikající výsledky" vysekl Hrdé po českém předsednictví EU v roce 2022 její šéf, ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Úředníci a experti na českou politiku v EU jsou kritičtější. Vesměs tvrdí, že Hrdá coby eurokomisařka není dobrý nápad. "Nemá vhled do detailu agend, má nulové politické zázemí, nebude schopná komunikovat evropskou politiku doma," zdůvodnil mimo záznam jeden z nich.

Narážel mimo jiné na fakt, že Hrdé vyhovuje práce v závětří mediální pozornosti. V roli diplomatky si to mohla dovolit, od eurokomisařů se komunikace s veřejností naopak očekává.

"Bylo by skutečně záhodno, kdybychom u budoucího komisaře nebo komisařky věděli, co si myslí o Evropě. Komisaři jsou často jediní z evropských politiků, koho česká společnost registruje," řekl k tomu ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál.

Vláda chce pro nového zástupce v Evropské komisi "silné ekonomické portfolio". V případě Hrdé, absolventky VŠE, která se před nástupem na ministerstvo zahraničí živila jako tlumočnice, se ale spekuluje o něčem "měkčím", například agendě rozšíření EU.

Na jaké portfolio by mohl dosáhnout český komisař nebo komisařka jede do Bruselu na summit koncem týdne sondovat i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Vedle Síkely a Nerudové by měl mít podle informací HN a Aktuálně napsané také jméno Hrdé.

Eurokomisaři vzešlí z diplomacie nejsou v EU výjimkou, nejvýraznějším příkladem je několikanásobný zástupce Slovenska Maroš Šefčovič. Do komise ale zpravidla odcházejí jako seniorní velvyslanci s mnoha lety zkušeností s EU. Hrdá je v Bruselu od podzimu 2020, vyslala ji tam ještě Babišova vláda.

