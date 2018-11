Prázdnota a chátrající domy. Navštívili jsme americká města duchů, kde boduje Trump

Z prosperujících oceláren jsou barabizny. Americká města duchů rozhodnou v úterních volbách do Kongresu o Donaldu Trumpovi a jeho politice.

(Pensylvánie, od našeho zvláštního zpravodaje) - Na hlavní ulici města Monessen v Pensylvánii, asi padesát kilometrů na jih o Pittsburghu, není nic. Jen prázdnota. Žádné restaurace, jen pár - doslova dva - otevřené obchody. A jinak proluky a chátrající domy.

V červenci 2016 se tady během své prezidentské kampaně stavil Donald Trump. "Z našich ocelářů znovu učiníme páteř naší země," vyhlásil nynější prezident, že oživí domácí americkou výrobu oceli.

Ale sem do Monessenu zatím žádná změna nepřišla. Město je stále ocelářský "ghost town". Zapomenuté město duchů.

"Trump je OK," potvrzuje ovšem místní rodák Angelo Dorazio. Trumpa volil v prezidentských volbách v roce 2016. A republikány podpoří i v úterý, kdy se konají důležité volby do Kongresu. Doufá, že Trumpova strana udrží v Kongresu většinu.

V Monessenu se kdysi vyráběla ocel pro slavní most Golden Gate v San Francisku, později pro vozy Chevrolet. A ještě na konci 60. letech zde žilo 24 tisíc lidí. Pak ale zdejší hutě začaly upadat a v polovině 80. letech byla výroba zcela zastavena.

Teď tady žije sedm tisíc lidí a jediné dva provozy, koksárna a závod na zpracování hliníkového odpadu, zde fungovaly už před Trumpem. Žádná pracovní místa ve výrobě zde za poslední dva roky nepřibyla.

Devětasedmdesátiletý Angelo je nicméně přesvědčen, že "Trump je na dobré cestě, ale potřebuje více času". Celý život pracoval v Monessenu na poště. Teď se zaměstnává tím, že provozuje bazar. Co utrží, dá na charitu pro nemocnici. Zažil slavné dny města, stejně jako jeho následné umírání a nikdy ho prý nenapadlo, že by odešel.

"Vy asi nemáte rád Trumpa?"

Osmačtyřicetiletý na ježka ostříhaný a podsaditý Jamie je oproti tomu "náplava". Do Monessenu, kde před dvěma roky převzal malý obchod s mobilními telefony a zároveň poskytuje servis k satelitním televizím, dojíždí z předměstí Pittsburghu.

Chvilku zvažuje, zda se vůbec chce bavit s novinářem z Evropy. A pak na dotaz, zda prezident a vláda vůbec nějak mohou pomoct místům, jako je Monessen, odpoví otázkou: "Vy asi nemáte rád Trumpa?"

A pak to Jamie vezme z jedné vody načisto. "Omlouvám se za svůj slovník. Ale Obama sice hezky mluvil, ale neudělal nic, ekonomiku do*ebal a jeho zdravotní reforma to byl naprostý prů*er. Mně se zdražilo pojištění o polovinu. S Trumpem je to opačně. Média se mohou podělat z toho, co říká, ale ekonomika šlape," říká.

Jamie přiznává, že konkrétně v Monessenu tržby nejsou nic moc, ale v jiných místech, kde v celé zdejší oblasti na pomezí Pensylvánie, Západní Virginie a Ohia provozuje řetězec prodejen, je prý už cítit, že mezi lidmi je více peněz.

"A kdybych přijel já k vám v Evropě do malého města a řekl: To je ale díra, za to určitě může váš premiér! Nebylo by to divný?" nastartuje se Jamie ještě jednou.

Ale rozloučí se radou. "Dávejte si pozor, v noci se tady sám nepotloukejte. To víte, Rezavý pás," použije anglický výraz "Rust Belt" označující někdejší průmyslovou oblast amerického severovýchodu.

Se silnými dělnickými odbory tady dříve volili demokraty a některé státy zůstávaly demokratické i po soumraku průmyslové výroby. Donald Trump ovšem v roce 2016 vyhrál právě díky podpoře celého Rezavého pásu.

Právě v těchto oblastech je nejvíce "Obama-Trump voličů". Tedy těch, kteří nejdříve volili Baracka Obamu, aby pak dali hlas Trumpovi. V Pensylvánii, která před tím nezvolila republikána od roku 1988, vyhrál Trump o 0,8 procentních bodů, což představovalo 44 tisíc hlasů.

Rezavý pás může rozhodnout

A právě Pensylvánie bude v úterý ve volbách do Kongresu jedním z klíčových států, který rozhodne, zda si republikáni udrží většinu. Průzkumy ukazují, že v zásadě půjde o to, která strana dokáže vyburcovat více svých příznivců, aby šli volit.

Zda zvítězí Trumpův apel, že pokud by demokraté vyhráli, začali by obracet zpět jeho politické zisky. Nebo zda bude silnější demokratické bubnování na poplach, že prezidenta je třeba zastavit.

Pensylvánie a celý Rezavý pás přitom může nabídnout argumenty oběma stranám. Na Monessen by mohli poukázat demokraté, že Trumpovy recepty jsou plané řeči.

"Zatím to tady není ani o trochu lepší," říká čtyřiasedmdesátiletý Jeffrey, který si před více než čtyřiceti lety v Monessenu na hlavní ulici otevřel knihkupectví.

Dnes už knihy dávno neprodává, obchod je svojí nabídkou spíše větší trafikou. A přežívá jen díky tomu, že místní si sem přes terminál chodí platit domovní účty, elektřinu, plyn, kabelovou televizi a další služby.

Ale i Jeffrey podobně jako Jamie potvrzuje, že v Rezavém pásu jsou města a regiony, kde je vidět rozmach. A na které by naopak mohli poukázat republikáni, kdyby chtěli doložit, že Trump je úspěšný.

Zkažený Washington

Bývalé ocelářské město Steubenville mělo velmi podobný osud jako Monessen. Za posledních padesát let se počet jeho obyvatel snížil z 30 na 17 tisíc a ještě před pár lety vypadala zdejší hlavní ulice stejně bezútěšně a vybydleně jako ta v Monessenu.

V posledních dvou letech zde ovšem přibylo několik obchodů, asijská restaurace i kavárna. V sobotním dopoledni, kdy byl "downtown" ještě v roce 2016 liduprázdný, protože nebylo proč tam jít, u chodníku na hlavní ulici zastavují auta u otevřeného pekařství.

"A víte co se změnilo? Prezident! Můžeme za to poděkovat Trumpovi," říká Peter Marx. S manželkou Patricií mají od roku 2009 ve Steubenville knihkupectví. Specializují se na teologickou literaturu a žijí hlavně z prodeje na internetu. I na tržbách přímo v obchodě ale prý vidí, že lidi jsou ochotni více utrácet.

Sedmdesátiletý Peter sloužil osm let v armádě, cestoval, pracoval pro švýcarskou firmu, dlouho žil ve Washingtonu. "A proto je mi jasné, že demokraté ve Washingtonu vůbec nechápou, co se děje. Washington je zkažené město, které si myslí, že rozumí celé Americe," tvrdí.

"Pro lidi tady bylo Trumpovo vítězství za prvé důležité psychologicky," je přesvědčen Peter, že lidé ve Steubenville a okolí "mají více chuti a odvahy podnikat". "A za druhé, Trumpovy politické kroky tomu jdou vstříc," dodává s tím, že podmínky pro velký byznys i pro drobnější podnikání jsou objektivně lepší než za Baracka Obamy.

"Demokraté křičí a jejich voliči se děsí. Jenže lidé, kteří žijí tady, právě kvůli tomuhle Trumpa zvolili," upozorňuje Peter. Jeho manželka Patricia přiznává, že zpočátku si myslela, že Trump je jen upovídaný hlupák. "Ale když vidím, že to funguje, tak jsem se s ním smířila," říká.

Ubránit prezidenta

Ze severu na jih Rezavým pásem podél řeky Ohio míjíte místa, která jsou stejná jako Monessen. A sotva kdy se znovu zvednou. Ve městě Mingo Junction na hlavní ulici v sobotu kdysi nestačil chodník, lidé z místní ocelárny chodili vozovkou.

"Jen na téhle jedné ulici bylo 24 barů," říká barmanka. Společně s ní, jsme ale v sobotu okolo oběda v posledním baru, který zde zbyl. V podniku jsme jen dva.

A starou zašlou slávu města připomíná už jen billboard, který upozorňuje, že v polovině 70. let se zde natáčel slavný film Lovec jelenů (Deer Hunter). Konkrétně scény, ve kterých režisér Michael Cimino potřeboval autentické průmyslové prostředí.

O třicet kilometrů dále po proudu řeky, ve městě Wheeling v Západní Virginii, to už je ale opět jiný příběh. "Nebýt Trumpa, tak jsme propouštěli. Prodej aut tady moc nahoru nešel, ale díky němu se to rozhýbalo," říká Mike Ferns, který po svém otci v uplynulém roce přebral rodinný podnik, automobilový dealership s pobočkami ještě v Ohiu v Pensylvánii.

Je neděle ráno, Mike Ferns se svými dvěma bratry právě využil možnosti předčasného hlasování, které ve volbách do Kongresu povoluje většina států USA.

"Od shora dolů po volebním lístku jsme zaškrtali republikány," přiznává Mike, že o konkrétních jménech ani nepřemýšleli.

"Musíme prezidenta ubránit. A čím více bude všude, v Kongresu, na místech guvernérů, ve státních parlamentech, republikánů, tím lépe. Bůh žehnej prezidentovi," ukazuje Mike vztyčený palec.

V úterý se ukáže, koho bude více. Zda těch, kdo jako Mike a mnozí další voliči Rezavého pásu věří, že Trump skutečně dělá Ameriku znovu velkou. Nebo těch, podle kterých Ameriku poškozuje a ničí.

