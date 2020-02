Požáry skončily, Austrálie ale čelí dalším klimatickým katastrofám. Cena narůstá

Peter Ruprecht stojí v hustém bahně mezi spálenými stromy a kusy betonu tam, kde býval jeho dům. A netuší, jak nebo kdy ho znovu bude schopný postavit. Stále ještě je ochromený z toho, jak se čím dál tím více nevypočitatelné australské klima v posledních měsících projevilo. Nejprve sucho, pak lesní požáry a nakonec povodně způsobené tropickou bouří.

"Je to nezastavitelné," řekl bývalý farmář Ruprecht zpravodajskému serveru The New York Times. "Mluvíme o vlídnosti matky přírody, ale příroda také dokáže být zuřivá, divoká a nemilosrdná," dodal.

Pekelná sezóna australských požárů se zmírnila, ale místní lidé čelí více než jedné krizi. Když povodně ničí domy nedaleko od míst, kde nedávno zuřily požáry, dostávají se do cyklu, kterému vědci říkají "sloučené extrémy" - jedna klimatická katastrofa zesiluje tu další.

Vyšší teploty způsobují víc, než že jen vysušují půdu. Zahřívají také atmosféru, což znamená, že mraky udrží více vláhy po delší období. Takže se zhoršují sucha, která střídají požáry a po nich přívalové deště, které příliš vysušená půda nedokáže vsáknout.

Jedním z důsledků tohoto vrstvícího se efektu pro Austrálii, která je jakýmsi indikátorem dopadů globálních klimatických změn, je skutečnost, že obnova po každé další katastrofě je podstatně složitější.

Mnoho Australanů v oblastech postižených katastrofou si stěžuje, že jejich vláda nejprve celé roky popírala klimatické změny a nyní ještě nepřišla s plány obnovy, které by zahrnovaly jejich budoucnost.

Cena se zvyšuje

Ekonomické následky měnícího se klimatu mezitím prudce narůstají. Guvernér australské centrální banky Philip Lowe před časem varoval, že Austrálie už platí značnou cenu, která bude dál stoupat.

"Úkolem centrální banky není reagovat na klimatické změny, ale jsme zodpovědní za to, že budeme chápat ekonomické a finanční dopady klimatických změn," řekl. A ty jsou podle něj hluboké.

Značné ztráty už utrpěla turistika. V dlouhodobém měřítku musí Austrálie počítat s tím, že postižena bude zemědělská produkce a ceny nemovitostí, uvedla v nedávné zprávě nezávislá skupina Klimatická rada.

Podle ní mohou ztráty na nemovitém majetku spojené s klimatickými změnami dosáhnout 571 miliard australských dolarů (asi 8,8 biliónu korun) do roku 2030 a 770 miliard australských dolarů do roku 2100.

Pojišťovnictví má už nyní problém udržet krok. Série bouří, které zemi postihly během posledního měsíce, vedly k záplavě ohlášených pojistných událostí a pojišťovny vyhlásily už pošesté během pěti měsíců stav katastrofy.

Podél pobřeží padají k zemi stromy

A pohromám stále ještě není konec. V parku Conjola jižně od Sydney, kde požáry během novoročních svátků zničily 89 domů, se nedávno rozvodnilo jezero, které způsobilo další škody. Podél australského východního pobřeží padají stromy, které zničilo sucho nebo ohořely při požárech.

"Už radši nikam nechodím," řekla Karen Couzinsová, která žije v Nattai, asi 150 kilometrů jihozápadně od Sydney. Vyučování ve školách bylo přerušeno kvůli zablokovaným silnicím a jet na nákup je příliš nebezpečné, dodala.

