Požár na Rhodosu ohrožuje i bílé městečko se slavnou akropolí. Turisty už evakuovali

Město Lindos existuje už několik tisíc let a dnes patří mezi nejoblíbenější turistické destinace na řeckém ostrově Rhodos. Na dlouhé písčité pláže a tyrkysové moře shlíží chrám Athény Lindské, obklopený typickými bílými domky. Nyní ale z místa lidé prchají, protože městečko ohrožují lesní požáry, které by silný vítr mohl dofouknout až k jedinečným archeologickým památkám.

Město na východním pobřeží ostrova patří k nejzajímavějším archeologickým nalezištím na celém Rhodosu. Založili ho Dórové v 10. století před naším letopočtem a od té doby mu kromě Řeků a Římanů vládli také Byzantinci nebo osmanští Turci. Všichni po sobě rozšiřovali a přestavovali opevnění nynějšího historického centra, které je tak pro badatele obrovskou výzvou.

Už z dálky je snadno rozpoznatelné díky zářivě bílým nízkým domům, které od moře stoupají až ke skále, kde se tyčí akropole opevněná středověkými hradbami. Uvnitř dodnes stojí sloupy starého řeckého chrámu zasvěceného bohyni Athéně.

Návštěvníkům se na vrcholu akropole naskytne výhled na Lindos na jedné straně a na záliv svatého Pavla na straně druhé. V zátoce údajně v roce 51 našeho letopočtu ztroskotal svatý Pavel a následně se na Rhodosu snažil šířit křesťanství.

Záliv vypadá z výšky, jako by byl úplně oddělen od Egejského moře, spojuje je ale úzká proluka skrytá za skalami.

Kromě památek a pláží město turistům nabízí i spoustu restaurací, malých kaváren a barů, které v létě osvětlují noční ulice. Úzkými cestičkami se každý rok proplétá přes 600 tisíc turistů, a necelých 17 tisíc místních je proto na turismu závislých.

Kouř a plameny

Z historického centra města i z pláží je však už nyní vidět černý kouř. Hasiči po namáhavém boji nakonec uhasili požár, který spálil úbočí kopce a sežehl několik budov nedaleko Lindosu, píše britský deník The Guardian. Ve městě ale není bezpečno.

Turisté proto Lindos, stejně jako další města Kiotari, Lardos, Kalathos, Asklipeio, Gennadi nebo třeba Charaki, museli opustit. Do oblastí nedoporučuje cestovat ani české ministerstvo zahraničí. Výstraha ale platí pro celý ostrov.

Z Rhodosu se v pondělí vrátil do Prahy první let s evakuovanými turisty. Byla mezi nimi i rodina, která na ostrov přiletěla o víkendu, tedy už v době požárů. Nemohla se však dostat do svého hotelu v Lindosu. "Byli jsme kousek od letiště, dál nás nepustili," popsala pro agenturu ČTK žena. Po dvou dnech strávených v náhradních ubytováních jim volala cestovní kancelář, že pro ně má letenky zpět do Česka.

1:38 Britka Claire Jonesová vyrazila na líbánky, místo nich točila evakuaci z hořícího řeckého ostrova Rhodos. | Video: Reuters

"Volali jsme v sobotu večer cestovce, jestli máme (na Rhodos) odletět, protože na jihu, kam jsme měli jet, hoří. Cestovka nám řekla, že můžeme v klidu odletět, že se to nás netýká. Nechápeme, že nás tam poslali," dodala Češka. Rodina také uvedla, že delegáti cestovní kanceláře nebrali telefon a za celou dobu se s nimi nesetkali. Místní jim podle ženy řekli, že nechápou, proč tam přilétají další a další turisté.

Zničená krajina

Lindos je podle hasičů stále v přímém ohrožení. O víkendu z města a jeho okolí evakuovali tisíce lidí. Z Rhodosu bylo podle agentury AFP evakuováno už přes 30 tisíc lidí. Silné lesní požáry, které začaly minulý týden, se šíří dál kvůli vysokým teplotám i silnému větru.

I kdyby oheň až do Lindosu nedorazil, bude se město ze současné tragédie dlouho vzpamatovávat. "Tento požár je zvláštní tím, že zasáhl srdce Rhodosu a jeho životní prostředí," řekl v neděli pro televizi ERT Efthymios Lekkas, profesor specializující se na přírodní katastrofy. Varoval i před vážnými dopady na turismus na ostrově.

"Právě jsem jel od Lindosu do Gennadi," popsal. "Všechny velké hotely jsou zavřené. Myslím, že letos nebudou moci fungovat, protože okolí každého z nich bylo téměř zničeno a takové prostředí neláká turisty na dovolenou."