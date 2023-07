Fiala: Pokud cestovky nezvládnou odvézt Čechy z hořícího Rhodosu, zapojí se armáda

Česko je podle premiéra Petra Fialy (ODS) připravené vyslat na řecký ostrov Rhodos vládní letadlo a pomoci při případné evakuaci Čechů. Premiér to uvedl na twitteru poté, co situaci v neděli odpoledne řešil s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Kvůli požárům na jihovýchodě Rhodu musely být evakuovány stovky českých turistů. Připravena jsou také armádní letadla.

Fiala později dodal, že armáda má pro případnou pomoc připravená dvě letadla. Některé cestovní kanceláře vypraví pro své klienty v neděli noci repatriační lety. "Jsme v kontaktu s českými občany, diplomaty i cestovními kancelářemi. Zástupci ministerstva zahraničních věcí pomáhají lidem přímo na místě. Jsme připraveni vyslat vládní letadlo a poskytnout pomoc při případné evakuaci našich občanů," uvedl ministerský předseda.



Pokud repatriační lety cestovních kanceláří nebudou stačit, zapojí se do evakuace českých občanů armáda. Připravené jsou letouny Airbus a CASA. "Ministryně obrany Jana Černochová mi potvrdila, že armádní letadla jsou připravena okamžitě odletět do Řecka, pokud si to situace vyžádá," uvedl Fiala. Zástupci ministerstva zahraničí, kteří na Rhodos odcestují, vyhodnotí situaci přímo na místě a jsou připraveni případnou repatriaci organizovat. Veškeré kroky vláda koordinuje s řeckou stranou tak, aby nevznikly komplikace, dodal premiér.

Podle odhadů ministerstva zahraničí je na ostrově 4000 až 5000 českých občanů. Velké části se ale evakuace netýká, jsou v místech, která ohněm ohrožená nejsou. Mateřská skupina cestovních kanceláří Exim Tours a Fischer v neděli v noci vyšle repatriační let z Prahy, který přepraví Čechy z nejvíce zasažených oblastí. Stejně tak učiní Čedok.

Vládu v neděli kvůli postupu při evakuaci turistů kritizovali zástupci opozice. "Může se nám to líbit nebo ne, ale politika je někdy o symbolech. A to, že tahle vláda pošle tisícům Čechů na hořícím ostrově Rhodos dva konzulární úředníky, a ne naše letadlo, které by je přivezlo domů a které jindy vláda velmi ochotně půjčuje, je symbol jako blázen," napsal na twitteru poslanec Radek Vondráček (ANO).

Zástupci diplomacie v uplynulých hodinách uváděli, že ministerstvo je v kontaktu s cestovními kancelářemi, které dopravu zajišťují. Vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek dopoledne řekl, že není problém s leteckou dopravou Čechů z Rhodu do Česka, protože letiště normálně funguje. Podle něj jsou větší problémy s přepravou po ostrově, chybí vozy taxi a autobusy částí území neprojedou. Ministerstvo proto řešilo hlavně to, jak dostat turisty na letiště.

Také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru už v neděli dříve uvedl, že vyslání vládního speciálu zatím nebylo potřeba. "…pokud by to bylo potřeba, vládní letadlo pro naše lidi na Rhodos samozřejmě pošleme. Zatím cestovní kanceláře jejich přepravu zpět do ČR zvládají a o pomoc nepožádaly," napsal. Vyzval veřejnost, aby nepropadala panice a sledovala spolehlivé zdroje informací.