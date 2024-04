"Opusťte své domy a chaty." Úřady vyzvaly k evakuaci části Kurganu kvůli povodním

V ruské Kurganské oblasti stoupá hladina řeky Tobol, úřady v regionu hlásí téměř 13.000 evakuovaných kvůli záplavám - ať už z vytopených míst nebo míst ohrožených velkou vodou. Oblastní úřady podle ruských médií vyzvaly obyvatele Kurganu k evakuaci, protože na město se valí "obrovská" povodňová vlna z Kazachstánu.

"To vše, co nyní vidíme v Kurganu, kdy se pod vodou ocitá Čerjomuchovo (sídliště ležící asi 15 kilometrů jihozápadně od centra - pozn. red.), je jen kapka z toho, co se blíží ke městu," uvedl na sociální síti gubernátor Vadim Šumkov, citovaný ruskými médii. Podle něj se na oblastní centrum s více než 300 tisíci obyvateli valí ze sousední země příval o objemu 1,3 miliard metrů krychlových vody.

"To není jen povodeň, to je skutečná hrozba! Vezměte proto děti, starší lidi, příbuzné a sousedy s omezenou pohyblivostí do dočasných ubytoven nebo k přátelům a známým. Shromážděte doklady a cennosti. Přepravte svůj majetek do vyšších poloh. A okamžitě opusťte své domy a chaty," nabádal.

Gubernátor podle listu Kommersant nařídil okamžitě evakuovat obyvatele pravobřežní část Kurganu i obyvatele chatových osad a zahrádkářských kolonií na levém břehu řeky před ochrannou hrází.

V Kurganu hladina řeky Tobol již dříve vystoupala na více než šest metrů a úřady očekávají, že v oblasti bude povodeň kulminovat během pondělí. Gubernátor svůj apel k evakuaci později zopakoval s tím, že proud vody se zrychluje, a že se obyvatelé budou moci do svých domů a chat vrátit, jakmile voda opadne, jak se už děje dále proti proudu.

Povodně už dříve zaplavily na 34 tisíc domů v Orenburské oblasti ležící o něco západněji, kde se ze svých břehů vylila řeka Ural. Její hladina začala v neděli podle ruských médií klesat a tamní záplavy polevovat. Povodně postihly také Tomskou oblast v jihozápadní části Sibiře, v okolí oblastní metropole Tomsku se dnes pod vodou ocitlo téměř 140 domů a osm desítek lidí bylo evakuováno, píše Reuters.

Sousední Kazachstán evakuoval od začátku povodní více než 111 tisíc lidí. Ve městě Petropavl, které se nachází nedaleko hranic s Ruskem, hlásí někteří obyvatelé, že jejich domy jsou potopeny až po střechy, nebo dokonce odplavaly. Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev už dříve označil nynější záplavy za nejhorší pohromu za posledních 80 let.

Nejhorší záplavy za poslední desetiletí v regionu vyvolal rychle tající sníh z pohoří Ural a silné deště. Voda zaplavila rozsáhlá území na Urale, západní Sibiři, v Povolží a také v Kazachstánu v blízkosti řek Ural a Tobol.