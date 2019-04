Poslední pokus zabránit divokému brexitu. Britští poslanci navrhli zákon o odkladu

Skupina vládních i opozičních britských poslanců připravila návrh zákona, kterým chce vládu přinutit k žádosti o dlouhý odklad brexitu. Cílem iniciativy je zabránit tomu, aby Británie 12. dubna opustila Evropskou unii bez dohody, která by upravovala podmínky brexitu. O návrhu informují na Twitteru britští novináři.

Skupinu vedou konzervativec Oliver Letwin a labouristka Yvette Cooperová, tedy poslanci, kteří stáli v posledních týdnech v čele snah prosadit alternativní podobu brexitu po opakovaném neúspěchu vládní strategie. Jenže většinovou podporu v dolní komoře parlamentu nezískala ani napodruhé žádná z předložených variant.

Poslanci tedy podle všeho opouští snahu prosadit alternativní brexitový plán a místo toho se soustředí na odvrácení brexitu bez dohody.

"Yvette Cooperová a Oliver Letwin zveřejnili nový mezistranický návrh zákona, který přinutí premiérku (Theresu Mayovou) požádat o prodloužení článku 50, aby zajistili, že Spojené království nevystoupí bez dohody 12. dubna. Délka odkladu by byla na premiérce," vysvětluje reportér deníku The Daily Telegraph Steven Swinford.

Ve středu chtějí poslanci prosadit usnesení, kterým by převzali kontrolu i nad programem čtvrteční schůze Dolní sněmovny. Během ní by se o novém brexitovém zákoně debatovalo a následně i hlasovalo. Pokud by opatření prošlo, vláda by podle komentátorů neměla na výběr a musela by parlamentu vyhovět.

"Tohle je poslední zoufalý pokus, kterým chceme zabránit tomu, aby naše země byla vystavena rizikům spjatým s odchodem bez dohody. Uvědomujeme si, že je to složité. Rozhodně to však stojí za to," citovala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová konzervativce Letwina.

Zpravodajka televize Sky News Beth Rigbyová zároveň na Twitteru s odvoláním na nejmenovaného jiného poslance uvedla, že Letwin "si je na 90 procent jistý, že vypadneme bez dohody".