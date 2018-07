Poskytněte detailní informace o útoku na Skripala, žádá Londýn po nové otravě Kreml

Náměstek britské ministryně vnitra pro bezpečnost Ben Wallace vyzval Kreml, aby dodal detailní informace o březnovém útoku na Skripala.

Londýn/Moskva - Náměstek britské ministryně vnitra pro bezpečnost Ben Wallace dnes vyzval Rusko, aby poskytlo detailní informace k březnovému útoku nervově paralytickou látkou novičok na bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Náměstek tak učinil v rozhovoru se stanicí BBC v souvislosti s případem dvou britských občanů, kteří byli otráveni stejnou látkou.

Mezitím předseda branného výboru ruského parlamentu Vladimir Šamalov podle agentury RIA Novosti řekl, že Britové by měli při vyšetřování nového případu otravy nervově paralytickou látkou požádat o pomoc ruské odborníky.

Londýn z útoku na Skripalovi obvinil Rusko, což Moskva opakovaně důrazně odmítla.

"Ruský stát by tuto špatnost mohl napravit, mohli by nám říci, co se stalo, co udělali a zaplnit některé významné mezery, které se nyní snažíme vyjasnit," řekl Wallace. "Oni (Rusové) jsou ti, kdo mohou doplnit klíčová vodítka k tomu, aby lidé byli v bezpečí," dodal.

Britský pár byl nalezen v sobotu v bezvědomí v domě ve městě Amesbury, které leží nedaleko Salisbury, kde byli 4. března objeveni otrávení Skripalovi. Podle výsledků expertních testů i tato dvojice byla vystavena působení stejné nervově paralyzující látky jako bývalý ruský agent a jeho dcera.