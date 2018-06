Rekonstrukce: Takhle otrávili Skripala. Novičok byl na klice od dveří, detektivové žádají o pomoc

Neznámý pachatel nachystal jed na kliku dveří až poté, co Sergeje Skripala přijela navštívit jeho dcera Julija.

Londýn - V sobotu 3. března přiletěla Julija Skripalová za svým otcem do Velké Británie. Vstoupila do jeho domu v jihoanglickém Salisbury. Až do následujícího rána v něm zůstali.

O den později v 9:15 Sergej Skripal se svou dcerou vyšli ven, nasedli do automobilu a odjeli do centra města. O několik hodin později, přesně ve čtvrt na pět, je objevil místní policista bezvládně ležet na lavičce.

Bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho třiatřicetiletá dcera Julija byli otráveni nervovou látkou novičok. Kde s jedem během 24 hodin, které spolu strávili, přišli do styku? Teorií bylo hned několik: v restauraci, autě. Látku mohla Julija dokonce přivézt v tašce až z Moskvy.

Britský The Guardian ale zjistil, že vyšetřovací tým Scotland Yardu a bezpečnostních složek už pracuje jen s jedinou. Jedem byla pomazaná klika od dveří Skripalova domu. A pachatel ho tam nastražil až poté, co ke Skripalovi domů přijela jeho dcera. Detektivové jsou přesvědčeni, že to nemohlo být dříve než den předtím, co oba zkolabovali na lavičce v Salisbury.

Oba i se strážníkem, který je našel, odvezla sanitka do nemocnice. Tam je okamžitě umístili na jednotku intenzivní péče a podali jim silná sedativa, aby omezili poškození mozku.

Mrtví mazlíčci a přiotrávení policisté

Mezitím vyšetřovatelé prohledali Skripalův dům. Našli v něm dvě mrtvá morčata a kočku v tak špatném stavu, že ji veterinář musel později utratit. Detektiv a strážníci, kteří do domu vstoupili, také přišli do styku s nervovou látkou a byli přiotráveni. Podle jednoho z nich, který s britskými novináři mluvil, prošli všichni po prohlídce "dekontaminačním procesem" v místní nemocnici.

V té samé, v níž Skripalovi bojovali o život. Strážníka, který se vystavil účinku nervové látky, lékaři propustili poměrně brzy. Skripal i jeho dcera zůstali v péči lékařů ještě více než měsíc.

Julija nemocnici opustila 9. dubna, její otec 18. května. Lékaři přitom do té doby vůbec nepředpokládali, že by se mohli nakonec uzdravit. Skripalovi nedávali šance na život ani poté, co propustili jeho dceru. Nakonec se to podle nich povedlo jen díky rychlému jednání a radám od expertů ze speciální laboratoře v anglickém Porton Downu, kde probíhá výzkum chemických zbraní.

Skripalová po propuštění svého otce promluvila do médií o tom, jak byla léčba bolestivá a deprimující. A že měla štěstí, že přežila.

Jaké budou mít oba trvalé následky, ale odhadnout nedokážou. "Upřímná odpověď je, že to nevíme," řekla v rozhovoru s BBC zástupkyně nemocnice Christine Blanshardová.

První stopy

Určení doby a místa otravy je pro Scotland Yard klíčové pro další pátrání po pachateli. Policie se soustřeďuje na hledání stop, které vedou ke Skripalovu domu. Hledají podezřelé osoby nebo automobily pohybující se v okolí v inkriminovanou dobu 3. března. Vyšetřovatelé vyzvali místní obyvatele, aby nahlásili jakýkoliv neobvyklý pohyb nebo zvuk, kterého si v onen den všimli.

Podle Londýna je za otravu odpovědné Rusko. Moskva veškerou odpovědnost odmítá. Britské úřady tvrdí, že k této teorii ale přispívá fakt, že byla při pokusu o vraždu Skripala využita nervově paralytická látka novičok, která byla vyvinuta na konci studené války v Sovětském svazu.

Skripalovi příbuzní ale vyjádřili pochybnosti nad tím, že by za útokem stál skutečně Kreml. "I kdyby to tajné služby udělaly - proč tak neohrabaně? Myslím si, že tohle bylo výhodné pro nějakou třetí stranu, aby se obě země dostaly do sporů. Jednoho dne ale dostaneme odpovědi na všechny tyto otázky," řekla na konci března v rozhovoru pro BBC Skripalova neteř Viktorija, která žije v Rusku.

Sergej Skripal je bývalý důstojník ruské vojenské rozvědky, který v 90. letech minulého století a na začátku 21. století zároveň pracoval pro britskou tajnou službu. Dvojitého agenta zatkla v roce 2004 ruská Federální bezpečnostní služba (FSB), byl odsouzen za velezradu a uvězněn. O šest let později se díky vzájemné výměně agentů dostal do Spojeného království, kde se usadil.

Video: Julija Skripalová promluvila o náročné léčbě: