Posádka lodi zadržené Íránem je v pořádku, majitel tankeru telefonoval s námořníky

Posádka tankeru plujícího pod britskou vlajkou, který minulý týden v Hormuzském průlivu zadržel Írán, je v pořádku. Podle zpravodajského webu BBC to ve středu oznámila společnost, které plavidlo patří, po navázání prvního telefonického spojení s posádkou.

Loď Stena Impero a její třiadvacetičlennou posádku minulý pátek zadržely íránské Revoluční gardy. Majitel lodi - společnost Stena Bulk - ve středu navázal s kapitánem spojení a zjistil, že posádka je v pořádku a dobře spolupracuje s Íránci na palubě.

Tanker byl zadržen v době, kdy stoupá napětí mezi Íránem a Británií poté, co nejvyšší soud Gibraltaru rozhodl prodloužit o 30 dní dobu zadržování íránského tankeru Grace 1. Ten je u Gibraltaru od 4. července, kdy ho zadržely britské úřady kvůli podezření, že přepravuje ropu do Sýrie, což Evropská unie považuje za porušení svých protisyrských sankcí.

Írán oznámil, že tanker Stena Impero zadržel 19. července poté, co se plavidlo střetlo s rybářskou lodí. Společnost Stena Bulk ale uvedla, že žádné informace o kolizi nemá.

Rodiny posádky, která pochází z Indie, Ruska, Litvy a Filipín, jsou o nejnovějším vývoji informovány a je jim poskytována podpora, uvedla firma Stena Bulk. Výkonný ředitel společnosti Erik Hanell uvedl, že první telefonický kontakt by mohl být prvním náznakem kladného vývoje. Dalším krokem podle mluvčího společnosti bude dostat někoho na palubu, aby zjistil, v jakém zdravotním stavu posádka je. Konkrétní datum repatriace posádky ale zatím stanoveno nebylo.

V pondělí britský ministr zahraničí Jeremy Hunt vyzval Írán k propuštění tankeru a posádky, krok Teheránu přitom označil za státní pirátství. V tentýž den íránská média zveřejnila fotografie kuchařů připravujících jídlo a posádky, která poslouchá pokyny íránského činitele.

Íránský prezident Hasan Rúhání mezitím za zadržení lodi v Hormuzském průlivu pochválil íránské Revoluční gardy s tím, že se zachovaly "odvážně" a "profesionálně". Rúhání na svém webu zdůraznil, že Hormuzský průliv je klíčovou námořní trasou a není tam "žádný prostor pro hry", jelikož žádná země by neměla ignorovat mezinárodní pravidla.

Hunt již začátkem týdne oznámil, že Británie chce vytvořit mezinárodní misi na ochranu námořní dopravy, která má zajistit bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Íránský viceprezident Eshák Džahángírí tehdy poznamenal, že by takový krok vedl k destabilizaci oblasti. Ve středu v této souvislosti německá diplomacie oznámila, že plány na vytvoření mise jsou v začátcích a že je příliš brzy na to, říct, jak by k ní mohl Berlín přispět.