Populace Číny dosáhne vrcholu v roce 2029, tvrdí vědci. Pak přijde nezastavitelný pád

Růst populace Číny dosáhne svého vrcholu v roce 2029 na hodnotě 1,44 miliardy obyvatel. Poté nastane "nezastavitelný" pád, uvádí čerstvá studie vypracovaná pro čínskou vládu místní akademií společenských věd (CASS). Autoři varují před nepříznivými dopady očekávaného demografického vývoje.

Podle aktuálního odhadu OSN žije v Číně 1,41 miliardy lidí, napsala zpravodajská společnost BBC. Studie CASS uvádí, že země musí přijmout opatření, díky nimž by se dokázala vypořádat se stárnutím populace a poklesem počtu obyvatel v produktivním věku. Tyto faktory by údajně mohly přinést "velmi nepříznivé společenské a ekonomické důsledky".

Ve snaze zvrátit nastolený trend Čína v roce 2015 ukončila takzvanou politiku jednoho dítěte zavedenou v roce 1979. Podle CASS nyní velikost pracovní síly v zemi stagnuje, přičemž nízká míra porodnosti by mohla přinést další problémy.

Nový výzkum naznačuje, že do roku 2050 počet obyvatel Číny klesne na 1,36 miliardy a za dalších 15 let by se mohl propadnout až na 1,17 miliardy lidí, pakliže porodnost zůstane nízká.

Video: V Číně černají od sazí ovce. Znečištění řeší země zavíráním dolů