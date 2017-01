Polský ministr obrany vyvázl ze srážky osmi aut bez zranění

před 45 minutami

Polský ministr obrany Antoni Macierewicz vyvázl ve středu večer bez zranění z hromadné dopravní nehody severozápadně od Varšavy. Při řetězové srážce osmi vozidel utrpěli zranění tři lidé, z toho dva byli převezeni do nemocnice, napsal list Gazeta Wyborcza. Ministr se vracel do hlavního města z konference v Toruni, když se vůz dostal do hromadné kolize. Na nehodě se zřejmě podepsaly obtížné zimní podmínky. Vládní mluvčí Rafal Bochenek v sms agentuře AP sdělil, že "ministr je živ a zdráv" a účastní se akce ve Varšavě. Gazeta Wyborcza napsala, že se nehoda stala před 18:00 v obci Lubicz Dolny na předměstí Toruně. Podle zdrojů agentury PAP je jedním ze zraněných člen Macierewiczova doprovodu.

autor: ČTK